Thor: Love and Thunder, Vin Diesel annuncia la presenza dei Guardiani della Galassia

In Thor: Love and Thunder, ovvero il quarto capitolo della saga cinematografica Marvel, compariranno anche i personaggi dei Guardiani della Galassia. A confermarlo è stato l’attore Vin Diesel nel corso di un’intervista con ComicBook in occasione della promozione del nuovo film Bloodshot in cui l’attore statunitense è il protagonista.

Il quarto capitolo dell’avventura cinematografica dedicata al Dio del Tuono interpretato da Chirs Hemsworth e facente parte del Marvel Cinematic Universe, quindi, vedrà la comparsa dei Guardiani della Galassia in modo tale da anticipare il terzo capitolo del loro film attualmente in lavorazione con il regista James Gunn.

Nell’intervista, Vin Diesel si è anche soffermato del ruolo di Groot nel MCU rivelando che il personaggio tornerà non solo in Guardiani della Galassia Vol.3, ma anche in Thor: Love and Thunder. Queste le sue parole:

“Sto aspettando. Sono emozionato per il mio amico James Gunn e non vedo l’ora che completi il prossimo capitolo. Ha terminato The Suicide Squad, quindi sta per imbarcarsi in questa nuova avventura. Mi ha anche parlato di come il nuovo Thor incorporerà alcuni dei Guardiani della Galassia, il che sarà molto interessante. Nessuno lo sa… forse non avrei dovuto dire nulla.”

Per quanto riguarda, invece, la storia di Thor: Love and Thunder al momento non si sa nulla, se non che Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster e diventerà Mighty Thor. Inoltre, recentemente, è stato confermato che Christian Bale interpreterà il nemico principale. Resta quindi da capire in che modo il regista Taika Waititi farà collaborare i Guardiani della Galassia con Thor. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli prima dell’uscita del film che avverrà il 5 novembre 2021.