In cosa Thor: Love and Thunder sarà diverso da Thor: Ragnarok? Secondo Taika Waititi, regista di entrambi i film del Dio del Tuono marveliano, le due pellicole saranno profondamente diverse, considerato come i nuovi capitoli del Marvel Cineamtic Universe, sia sul grande che sul piccolo schermo, stiano affrontando tematiche decise più profonde, specialmente sul piano emotivo. Aspetto che abbiamo apprezzato recentemente anche in Doctor Strange del Multiverso della Follia.

Thor: Love and Thunder sarà diverso da Thor: Ragnarok? La risposta di Taika Waititi

Già con Thor: Ragnarok, Waititi aveva colpito duramente il cuore di Thor, facendolo assistere alla fine del proprio mondo, Asgard, e alla morte del padre. Un capitolo del MCU che non ha solo mostrato un differente utilizzo del Marvel Humor, ma che, nell’economia del franchise, ha costituito un elemento essenziale nella definizione emotiva di Thor. Atteso ora con il suo secondo film del Dio del Tuono, Waiti ha voluto spiegare a Entertainment Weekly in cosa Thor: Love and Thunder sarà diverso da Thor: Ragnarok:

“Ragnarok era come un party, era decisamente festaiolo. Anche con questo nuovo film ci si diverte, e ha dei momenti davvero esilaranti, ma sul piano delle tematiche è decisamente più profondo rispetto al film precedente. Non è un film serio, e nemmeno drammatico, ma parliamo di idee che penso affrontiamo normalmente, temi universali come amore, perdita e il nostro posto nell’universo. Tutti si fanno questa domanda nel film: Qual è lo scopo? Cosa significa essere un eroe, e cosa dovrei fare con questi poteri? È una sorta di crisi di mezza età, in cui tutti si chiedono: Sto facendo la cosa giusta e sto facendo davvero il possibile per il mondo? Credo che ora il pianeta sta ancora guarendo dalla pandemia, sia un’ottima domanda da porsi. Come se chiedessimo se stiamo facendo abbastanza per prenderci cura l’uno dell’altro”

L’offerta di Disney+

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema italiani il prossimo 6 luglio.