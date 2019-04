Time Chase e ArtSee, due nuovi giochi da Renegade Games Studious

In uscita ad agosto 2019 due nuovi giochi per Renegade Games Studious dalla durata di appena 30 minuti a partita: Time Chase, e ArtSee

I due giochi in scatola sono molto diversi tra loro, sia nelle ambientazioni che nelle meccaniche, ma entrambi promettono di intrattenere gruppi di giocatori in partite rapide della durata di 30 minuti circa.

Time Chase, ideato dal game designer Jonathan Woodard ed illustrato da Allen Panakal, è un gioco competitivo per 3-6 giocatori dal ritmo serrato. I giocatori scopriranno il segreto per i viaggi nel tempo, ma uno solo di loro potrà attribuirsi i meriti di questa importante scoperta scientifica. Durante il gioco i partecipanti saranno impegnati in viaggi temporali nel passato, in cui dovranno intervenire direttamente sugli eventi per cambiare la storia in loro favore. Chi riuscirà a controllare tre momenti nella linea temporale vincerà la partita.

ArtSee, ideato da J. Alex Kevern e illustrato da Janos Orban, è un gioco competitivo per 2-5 giocatori ambientato in una galleria d’arte. I giocatori vestiranno il ruolo di curatori artistici, il compito sarà quello di amministrare e far crescere la propria galleria d’arte, organizzando delle mostre in grado di raccogliere l’interesse del pubblico.

Tramite delle scelte oculate e strategiche sarà possibile aggiudicarsi opere sempre più famose in grado di aumentare il prestigio della galleria che sarà fondamentale per vincere la partita.

L’uscita di Time Chase e ArtSee è prevista, nella loro edizione in lingua inglese, per agosto 2019 ed avranno un costo, rispettivamente, di 20,00$ (Time Chase) e 30,00$ (ArtSee).