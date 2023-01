A distanza di ben 25 anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la storia del Titanic torna al cinema con il film dei record di James Cameron in versione 4K 3D. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questo grande ritorno che siamo certi tornerà a riempire ancora una volta le sale!

Titanic torna al cinema in 4K 3D

Titanic torna al cinema per celebrare il suo 25° anniversario con una nuova versione rimasterizzata in 4K 3D. L’appuntamento con il lungometraggio di James Cameron, vincitore di ben 11 Academy Award, è per il 9 febbraio nelle sale italiane.

Titanic 4K 3D

Siete pronti a rivivere l’incredibile storia d’amore, ricca di azione, ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale del Titanic? Preparatevi allora a tutto ciò che è successo al più grande oggetto in movimento mai costruito in quel periodo storico. Nel frattempo, nel caso vogliate aggiungere in collezione il film, Titanic è disponibile su Amazon anche nella sua versione Blu-ray.

Il film dei record frutto del genio di James Camoron

Come anticipato, Titanic fu un film che ebbe un successo clamoroso da parte di critica e pubblico. Esso vanta la bellezza di ben 11 Academy Award tra cui quello come miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Il film, con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, divenne nel 1997 il film campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed attualmente si trova ancora sul podio con un più che valido terzo posto.

Le curiosità che hanno reso Titanic un film unico nel suo genere

Tra le curiosità che hanno portato Titanic ad essere ciò che è, ovvero un film che ha letteralmente fatto la storia del cinema contemporaneo, c’è il tema del budget in origine pensato per la produzione del film. Esso era, nella fase embrionale, di 200 milioni di dollari. Tuttavia, non ci volle molto perché questa cifra aumentasse in modo esponenziale, diventando ben 300 milioni di dollari, a causa dei costi di ripresa e di animazione che portarono James Cameron, ad esempio, a costruire una riproduzione del ponte di comando della nave lunga 40 metri, fatta poi affondare in una vasca gigante. Tutto era minuziosamente riprodotto, come ad esempio le onde dipinte a mano che avevano come obbiettivo il massimo realismo. Voci di corridoio dicono che molti dei membri del cast soffrirono persino di mal di mare durante le riprese, in quanto le onde generate dai motori per creare l’effetto del mare agitato erano estremamente potenti e realistiche.

Il cast e la produzione di Titanic

Nel cast di Titanic, oltre a Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, troviamo Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber e Bill Paxton. Il film fu scritto e diretto da James Cameron e prodotto da prodotto da Cameron stesso e Jon Landau. Infine, Rae Sanchini è la produttrice esecutiva.

Le riprese del film furono fatte sia negli Stati Uniti che in Canada. Nello specifico, le scene ambientate all’interno della nave furono girate in una vecchia fabbrica a Playa Vista, in California, mentre quelle ambientate all’aperto sono state girate a Halifax, in Canada.