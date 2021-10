Sta per approdare sugli scaffali il nuovo, immenso set LEGO Titanic

Celebrato da film e libri e fumetti, il leggendario RMS Titanic è stato presentato oggi da LEGO nella versione in mattoncini del gigantesco set LEGO Creator Expert #10264 Titanic. Andiamo a scoprirlo insieme?

Sono trascorsi oltre 110 anni dal varo di quello che all’epoca era il migliore e più veloce vascello mai costruito e ora potremo ricostruirne le iconiche linee e gli infiniti dettagli fedelmente riprodotti dal set LEGO Creator Expert #10264 Titanic.

Grazie a questo nuovo set, potremo ricostruire in mattoncini LEGO tante delle caratteristiche di quel gigante del mare che era il Titanic: dalla sala macchine che ospitava le enormi caldaie a vapore che consentivano alla nave di solcare i mari ad una velocità maggiore di qualunque vascello dell’epoca, alla iconica scalinata della Prima Classe, il ponte promenade, la sala lettura, la piscina e tanti altri.

Il modello in scala 1:200 è stato progettato in 3 sezioni, che ricreano fedelmente il Titanic in ogni sua caratteristica. Lo spaccato rivela dettagli dell’interno come la sala da pranzo della prima classe, la grande scalinata, uno dei locali caldaia e molte cabine passeggeri di classi diverse. Le tre sezioni vengono tenute insieme da un innovativo sistema di incastro al quale il Designer LEGO ha dovuto progettare appositamente, visti le dimensioni e il peso delle singole sezioni.

Lungo ben 135 cm, si tratta di uno dei più grandi modelli LEGO di sempre. I suoi 9.090 pezzi gli fanno superare il record precedentemente detenuto dal set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), che include “solo” 9.036 pezzi. L’esperienza di costruzione sarà dunque di lunga durata e il risultato finale non potrà che essere di notevole soddisfazione per qualunque costruttore.

Altri dettagli riprodotti nel set LEGO Creator Expert #10264 Titanic sono: gli oltre 300 oblò, l’iconico ponte, le scialuppe di salvataggio, le panchine, la gru, i giganteschi motori a vapore e tanti altri.

Azionando manualmente le eliche, sarà possibile vedere i pistoni del Titanic muoversi all’interno degli impressionanti motori. E’ inoltre possibile azionare l’ancora e regolare la tensione degli alberi.

Inclusi nel set è possibile trovare anche una targhetta con il nome del vascello e realizzata con gli stessi elementi LEGO stampati che troviamo all’interno del set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Mike Psiaki, Master Design del Gruppo LEGO ha commentato:

“Quando è stato inaugurato, il Titanic rappresentava l’apice dell’ingegneria nautica: il più grande veicolo in movimento mai creato. È stato un viaggio incredibile ricreare questa iconica nave in mattoncini LEGO, utilizzando i progetti creati più di un secolo fa. L’attenzione e la precisione riposti nel progettare il LEGO Titanic nei suoi minuziosi dettagli e nella scala, ci ha permesso di dare vita ad una delle esperienze di costruzione più impegnative di sempre. Sappiamo che i costruttori di mattoncini e gli appassionati di navi di tutte le età ameranno cimentarsi con questo set ed esporlo orgogliosamente nelle loro case.”

Una volta ultimato, il modello potrà essere diviso in tre sezioni, tramite le quali potremo vedere i dettagliati interni che includono la grande scalinata della prima classe, le cabine, la sala da pranzo, la sala fumatori, la sala lettura e la piscina.

Una volta costruito, il modello del Titanic LEGO misura 135 cm di lunghezza, 44 cm di altezza e 16 cm di larghezza.