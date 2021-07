Titans 3: ecco il trailer ufficiale della serie DC e HBO

La terza stagione di Titans è finalmente uscita dall’ombra, riaccendendo in questo modo l’interesse verso la serie targata DC Universe e Warner Bros. Television. Durante la giornata di oggi è stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale dedicato al nuovo ciclo di episodi, visionabile poco più in basso: il filmato ci mostra i giovani protagonisti ritrovarsi nuovamente nella città di Gotham City, scenario di mille incontri e battaglie contro il crimine, pronti ad affrontare nuove situazioni ad alto tasso di pericolosità.

La terza stagione partirà dai eventi che hanno letteralmente sconvolto l’universo dei Titani, cambiando per sempre il loro destino, ossia la morte di Donna Troy/Wonder Girl (interpretata da Conor Leslie), e la trasformazione di Dick Grayson in Nightwing, storico primo Robin nonché ex partner di Batman, protagonista anche di numerosi fumetti a lui dedicati (che potete trovare in offerta speciale).

La seconda stagione ha esordito negli Stati Uniti lo scorso 6 settembre, mentre in Italia Titans 2 è approdata su Netflix a gennaio 2020. DC Universe aveva confermato che la terza stagione avrebbe dovuto fare il suo debutto durante l’autunno 2020 negli USA, sempre e solo in streaming su HBO Max, sebbene ciò non è stato purtroppo possibile a causa dall’emergenza sanitaria che ha costretto la produzione a posticipare le riprese. Titans 3 farà il suo debutto ufficiale in America su HBO Max a partire dal prossimo 12 agosto.

Nel cast di Titans 3 ritroviamo Brenton Thwaites come Dick Grayson/Nightwing, Anna Diop nei panni di Kory Anders/Starfire, Teagan Croft come Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy e Conor Leslie come Donna Troy/Wonder Girl. A completare il quadro anche Curran Walters come Jason Todd/Red Hood, Joshua Orpin nei panni di Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson in quelli di Hank Hall/Hawk, Minka Kelly come Dawn Granger/Dove, Damaris Lewis nel ruolo di Blackfire, Savannah Welch come Barbara Gordon, Vincent Kartheiser nei panni del temibile Dr. Jonathan Crane alias lo Spaventapasseri e infine Jay Lycurgo nel ruolo di Tim Drake.