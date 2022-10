Nonostante le voci di una possibile cancellazione a seguito della fusione tra Warner Bros. e Discovery, la serie TV Titans andrà avanti e tornerà sugli schermo con una quarta stagione che promette novità. Nel primo teaser trailer mostrato in queste ore al New York Comic-Con, infatti, è stato confermato che i nuovi episodi arriveranno a partire dal 3 novembre su HBO Max (ancora nessuna conferma sulla data di uscita italiana). La quarta stagione, inoltre, sarà divisa in due parti.

Il sanguinolento teaser trailer di Titans 4

Nel sanguinolento teaser con atmosfere da film horror è possibile dare un’occhiata all’arrivo di Brother Blood, Mother Mayem e Jinx, personaggi ben noti ai fan dei fumetti DC. Brother Blood e Jinx sono anche apparsi nella serie animata dei Teen Titans, trasmessa su Cartoon Network dal 2003 al 2006, e nello spinoff Teen Titans Go!. Brother Blood viene solitamente rappresentato come un sacerdote assetato di potere e capo della Church of Blood, i cui poteri spaziano dall’ipnosi e dalla stregoneria al vampirismo e al potenziamento della forza. A vestirne i panni nella serie ci penserà Joseph Morgan.

Nella quarta stagione di Titans gli eroi dovranno vedersela anche con Lex Luthor, interpretato da Titus Welliver (Deadwood) che per l’occasione sfoggerà un nuovo look con tanto di barba folta. Come rivelato dallo showrunner Greg Walker ai microfoni di Entertainment Weekly questa versione di Luthor sarà molto diversa rispetto alle altre apparse in live action fino ad ora. Avrà una componente più psicologica con un approccio molto sensibile e riflessivo al potere. Verrà anche esplorato il suo rapporto con Superboy, eroe creato dalla combinazione del DNA di Superman e per l’appunto Lex Luthor.

Titans ha debuttato nel 2018 come una versione più oscura e grintosa della popolare squadra dei Teen Titans della DC. Ha introdotto membri fondamentali come Dick Grayson (Brenton Thwaites), Kory Anders alias Starfire (Anna Diop), Gar Logan alias Beast Boy (Ryan Potter) e Rachel Roth alias Raven (Teagan Croft). Nelle stagioni successive sono stati introdotti Superboy (Joshua Orpin), Donna Troy (Conor Leslie) e Jason Todd (Curran Walters), compresi i cattivi iconici come Deathstroke nella stagione 2.