Good Smile Company ha pubblicato recentemente alcune nuove immagini relative alle piccole action figure, per la prolifica linea Nendoroid, dedicate a una serie di personaggi basati sulle classiche Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) meglio conosciute in Italia come Tartarughe Ninja alla Riscossa.

Le TMNT di Good Smile Company

Good Smile Company è nota tra gli appassionati collezionisti di tutto il mondo per via del suo ampio catalogo composto da diverse linee di qualità. Tra questo troviamo la linea Nendoroid, che porta sul mercato una serie di iconici personaggi riproposti con un design simil deformed. I Nendoroid sono da sempre la scelta perfetta per tutti i fan che cercano action figure di piccole dimensioni, dal costo accessibile, ma di buona fattura.

Foto: ©Good Smile Company

Tra le novità presentate in quest’ultimo periodo ci sono le mitiche Tartarughe Ninja Teenage Mutant. Il catalogo prevede la messa in mercato di tutti e quattro i personaggi, tuttavia attualmente sono disponibili in preordine soltanto le loro prime due figure: Leonardo e Raffaello. Per Michelangelo e Donatello ci vorrà ancora un po’ di tempo, esse andranno infatti in preordine soltanto in un secondo momento. Attualmente non ci sono informazioni ufficiale nemmeno circa un possibile bundle contenente tutti e quattro i personaggio, che ad oggi sembrano possano arrivare sul mercato venduti singolarmente.

Foto: ©Good Smile Company

Le figure Good Smile Company sono completamente articolate per la massima posabilità in collezione, e sono alte circa 4 pollici. Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come ogni personaggio sarà dotato di una serie di accessori aggiuntivi come ad esempio i volti intercambiabili con differenti espressioni, mani intercambiabili con differenti aperture, armi specifiche del personaggio, due fette di pizza e gli stand espositivi.

Prezzo di vendita

Attualmente le figure hanno un prezzo di circa 48,00 dollari per personaggio. Per maggiori informazioni e immagini vi rimandiamo allapagina ufficiale del produttore. Inoltre, se siete appassionati lettori, vi informiamo che su Amazon potete trovare i fumetti dedicati al franchise.