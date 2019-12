Todd Phillips: “Il film di Joker doveva essere il primo di tre studi sui personaggi DC”

Sembrerebbe che il regista Todd Phillips sia tornato a parlare di quella che può essere considerata una delle pellicole cinematografiche che ha riscosso maggiore successo – sia dalla critica che dal pubblico – nell’ultimo periodo, ossia Joker. Più nello specifico, il regista ha deciso di svelare alcuni dettagli riguardanti il progetto iniziale del film da lui diretto. Dunque, secondo quanto dichiarato pare che lui sia stato ingaggiato come il primo dei tre registi che dovevano occuparsi dei “tre studi su tre personaggi DC”.

Quindi, a quanto pare, i progetti iniziali prevedevano la realizzazione di una trilogia che comprendesse lo studio di tre personaggi differenti. Di conseguenza, lo sviluppo di ogni pellicola doveva essere diretta da tre diversi registi. Proprio a tal proposito, Todd Phillips avrebbe rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Eccole di seguito:

“L’ho accettato come primo di tre film, io avrei diretto Joker, e poi sarebbero intervenuti altri due registi che non nomino, perché li trascinerei in un discorso di cui non abbiamo parlato. Ho parlato solo con Warner Bros.”