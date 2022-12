Dopo l’uscita del capostipite del 1986, il pilota di caccia più iconico della storia del cinema torna al grande pubblico con una produzione tanto attesa quanto carica di aspettative. Il suo debutto nelle sale cinematografiche ha letteralmente folgorato critica e pubblico, che si sono detti entusiasti di questa nuova produzione ricca d’azione. Ora, Top Gun Maverick arriva sul mercato in diverse edizioni Home Video tra le quali troviamo quella denominata Superfan, portando di fatto ai collezionisti una serie di proposte in 4K UHD che comprendono anche il primo film del franchise. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta e andiamo ad analizzare le nuove edizioni in 4K UHD di Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick

Il lavoro svolto dal regista Joseph Kosinski, insieme al suo team e al cast, ha permesso a Top Gun: Maverick di non sfigurare di fronte alle tante aspettative che i fan del franchise riponevano in questa nuovissima produzione. Il film è arrivato al grande pubblico come un fulmine a ciel sereno, restituendo una storia toccante che ha rievocato le emozioni del passato sapendosi però rinnovare.

Top Gun 4K UHD

Dal punto di vista tecnico, infatti, Top Gun: Maverick ha mostrato i muscoli. La qualità generale vista in sala è stata sorprendente, complici anche le ambientazioni del film e le tecniche utilizzate per produrre i girati. Le edizioni Home Video saranno state allo stesso livello? Che tipo di esperienza riescono ad offrire allo spettatore?

Dopo più di trent’anni di servizio il Tenente Pete Maverick Michelle, tra i migliori aviatori della Marina, è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volte oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia Rooster, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grandi sacrifici da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Il cast del film

Nel cast di Top Gun: Maverick ritroveremo, oltre a Tom Cruise, Val Kilmer di nuovo impegnato nel ruolo di Thomas “Iceman” Kazansky. Nel cast del film ci poi anche anche Jennifer Connelly nel ruolo della protagonista femminile, Jon Hamm, Glen Powell e Ed Harris.

Comparto Video 4K UHD

Dal punto di vista tecnico, come anticipato, Top Gun: Maverick vanta un’attenzione produttiva di altissimo livello. Per stare in tema con il film, possiamo dire che Top Gun: Maverick ci ha fatto volare! L’edizione del sequel in 4K UHD, con disco a triplo strato,una volta avviata porta sullo schermo immagini sorprendentemente impeccabili, frutto anche di una codifica in HEVC H.265 in grado di garantire un risultato di tale spessore. Rispetto alla controparte in Blu-ray a 1080p, la versione in 4K UHD è sensibilmente migliore. Per chi non lo sapesse, il film è statao girato nativamente utilizzando una strumentazione a 6K, quindi in sostanza l’edizione Home Video ha subito un “semplice” downgrade senza perdita di qualità.

Top Gun 4K UHD

Grazie all’alta definizione, ogni dettaglio è ben visibile sia nelle riprese ravvicinate sia in quella a lungo campo, dove possiamo ammirare una pulizia estrema anche delle ambientazioni che ospitano le sequenze in volo.

Il contrasto risulta anch’essa ottimamente bilanciato, con un mix che miscela i neri profondi ai bianchi splendenti in modo magistrale. Le scene a schermo appaiono luminose, ma mai piatte.

Anche dal punto di vista della colorimetria è stato fatto un lavoro che non merita critiche negative. In questo caso, la presenza del Dolby Vision riesce a dare un effettivo boost aggiuntivo, portando come risultato una palette cromatica piena e vibrante. I colori sono infatti accessi, ben visibili, ma gli incarnati risultano comunque molto naturali e mai artefatti. Insomma, come avete potuto capire dalle nostre parole, Top Gun: Maverick ha una qualità video da 10!

Il comparto audio

Se il comparto video ci ha lasciati senza parole per il suo altissimo livello tecnico, in parte possiamo dire lo stesso anche per il comparto audio. Purtroppo, tristemente, dobbiamo infatti segnalare la mancanza della traccia in lingua italiana in Dolby Atmos che, per una produzione di questo tipo, ci saremmo francamente aspettati. Dunque, se avete un impianto in grado di supportare tale codifica, per usufruirne sarete costretti a guardare il film in lingua originale.

Top Gun 4K UHD

Tuttavia non tutto è perduto. La traccia 5.1 Dolby Digital, seppur sulla carte non sia sicuramente il top in termini di flussi, riesce dare il giusto sostegno alle immagine viste sulle schermo, quantomeno in ambiente domestico. Dal punto di vista sonoro, la traccia in lingua italiana mostra un palcoscenico ampio, che è una delle caratteristiche che maggiormente cercavamo. Le scene d’azione sono decisamente a fuoco, con gli aerei che passano da destra a sinistra, e viceversa, creando una serie di panning sonori molto credibili. Anche i suoni “ambientali sono ben curati, con i diffusori posteriori che prendono vita improvvisamente riproducendo suoni quasi inaspettati. Se avete il film nella vostra collezione, fate attenzione, ad esempio, alle scene all’interno del bar e nel caso non sentiate ciò di cui stiamo parlando, provate ad alzare il volume!

L’effetto cupola, che è solitamente maggiormente presente con l’aumentare del numero di canali attivi, è sempre presente, dall’inizio alla fine del film. Il risultato, una volta abituatici, è un’immersione totale. A completare il tutto ci sono poi i dialoghi, che complice anche l’ottima sceneggiatura e le capacità dei doppiatori, riescono a mantenere alta l’attenzione producendo un flusso sonoro chiaro e sempre leggibile.

Insomma, una volta tanto possiamo in qualche modo lascia da parte i puri tecnicismi, affermando che seppur la traccia in lingua italiana non sia l’eccellenza dal punto di vista tecnico, essa ci ha saputo regalare tante emozioni.

I contenuti aggiuntivi all’interno di Top Gun: Maverick

In fase di analisi delle edizioni Home Video non possiamo mai non tener conto dei contenuti aggiuntivi presenti al loro interno. Secondo il nostro criterio, una copia fisica di un film carente di curiosità aggiuntive è di partenza penalizzata. Il collezionista acquista le edizioni fisiche anche per questo motivo, che riteniamo essere davvero fondamentale. Fortunatamente, al di là dell’edizione limitata piena di gadget che vanta un discorso a parte, i dischi in Blu-ray e in 4k UHD di Top Gun: Maverick sono in grado di offrire una serie di filmati in grado di dare, nel caso ce ne fosse bisogno, un ulteriore valore aggiunto a questa produzione.

Nello specifico, nel disco in 4K UHD del film troviamo la clip dal nome Cleared For Take Off. Questa offre uno spaccato accurato sul faticoso programma di addestramento cinematografico che l’intero cast ha dovuto affrontare per mentre il cast si prepara per le riprese sfidando la forza di gravità con un aereo da combattimento. E poi ancora c’è Breaking New Ground – Filming Top Gun: Maverick, uno speciale con il cast e la troupe che mostra quelli che sono stati i preparativi per la realizzazione delle riprese aeree. Sotto questo punto vista, il film ha necessitato di una serie di implementazioni tecnologiche senza precedenti, come ad esempio l’utilizzo di camere speciali appositamente studiate per essere inglobate sugli aerei, in particolare quelle utilizzate per le riprese all’interno delle cabine di comando.

La lista dei contenuti aggiuntivi continua poi con A Love Letter To Aviation. Tom Cruise è noto per le sue capacità attoriali e per le sue doti messe in campo durante le scene che tipicamente risultano essere pericolose, ma sapevate che l’attore è anche un vero pilota? In questo speciale troviamo la star a bordo del P-51 Mustang, un aereo della Seconda Guerra Mondiale di sua proprietà, l’aereo Top Gun di quell’epoca.

Se Top Maverick è un concentrato di tecnlogia, con Forging The Darkstar possiamo assistere a come sia possibile spingersi oltre i limiti di Mach-10 attraverso un impressionante velivolo sperimentale appositamente progettato per il film. Si continua poi con Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival, dove la star parla della sua incredibile carriera in occasione del 75° Festival di Cannes.

Infine, per gli amanti delle colonne sonore, il disco del film contiene al suo interno anche due video musicali dedicati alla soundtrack del film. Il primo è Hold My Hand di Lady Gaga mentre il secondo è I Ain’t Worried firmato OneRepublic.

Direttamente dal 1986, i contenuti aggiunti del primo film

Le sorprese non finiscono però qua, perché nella collector edition dedicata a Top Gun troviamo anche il disco in 4K Uhd del primo contenente al suo interno i seguenti approfondimenti:

• L’eredità di Top Gun

• A ore sei – Trent’anni di Top Gun

• Zona pericolo: La nascita di Top Gun

• Storyboard multi-angolo

• Il meglio del meglio: viaggio nella vera Top Gun

• Videoclip Musicali

• Dietro le quinte

• Corso di sopravvivenza

• Interviste a Tom Cruise

• Commento audio dei produttori e di esperti della marina militare

I gadget dell’edizione limitata da collezione Top Gun Superfan

Veniamo ora ai gadget presenti all’interno della speciale edizione limitata Top Gun Superfan, distribuita da Plaion per il mercato italiano. Inutile dire che questo cofanetto è un vero e proprio tesoro e che le immagini possa parlare da sole.

Top Gun 4K UHD

Top Gun 4K UHD

Oltre alla confezione, che già di per sé è talmente ben curata da essere lei stessa un plus, l’edizione contiene al suo interno una fedele riproduzione di piastrina militare, alcuni magneti brandizzati, un portachiavi in pelle, alcuni sottobicchieri e infine una serie di card con le foto di scena. Confermiamo che, da un’edizione di questo tipo, non potevamo chiedere di meglio!

Top Gun 4K UHD

In conclusione

Questa nuova proposta Home Video da collezione denominata Top Gun Superfan è un must have assoluto per tutti i fan del franchise. Essa contiene Top Gun del 1986 e Top Gun: Maverick in edizione 4K UHD + Blu-ray steelbook. La confezione di pregio è inoltre dotata di numerosi gadget e porta allo spettatore altrettanti contenuti extra utili a conoscere meglio il loro svolto dalle produzioni. Top Gun: Maverick in 4K UHD vanta un comparto tecnologico di altissima caratura e siamo certi possa diventare per tutti i collezionisti un riferimento video.