Il grande ritorno di Tom Cruise nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell continua a macinare record. Nonostante siano passati già diversi mesi dalla sua uscita nelle sale, Top Gun: Maverick continua a essere proiettato al cinema e nella giornata di ieri ha addirittura battuto Avengers; Infinity War, posizionandosi di diritto al sesto posto della classifica degli incassi di tutti i tempi in America.

Il film con Cruise ha infatti incassato 679 milioni di dollari. Le prime cinque posizioni sono occupate da Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni di dollari), Avengers: Endgame (859 milioni di dollari), Spider-Man: No Way Home (804 milioni di dollari), Avatar (760 milioni di dollari) e Black Panther (700 milioni di dollari). Top Gun: Maverick aveva dominato anche il box-office giapponese, superando Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film della celebre saga, uscito nelle sale l’11 giugno.

In Top Gun: Maverick il pilota entrato nella leggenda si trova a dover addestrare un distaccamento di diplomati Top Gun per una missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai visto prima. Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in un confronto con le sue paure più profonde, che culmina in una missione che richiede il massimo sacrificio da coloro che saranno scelti per portarla al termine.

BOX OFFICE: Congrats to #TopGunMaverick on passing the best MCU film, #AvengersInfinityWar, to become the 6th highest grossing movie ever, domestically. #TopGun arrives at home on Tuesday, but will still remain in theaters. pic.twitter.com/ukuchwixGO

— Erik Davis (@ErikDavis) August 20, 2022