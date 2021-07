Top Gun: Maverick, ecco come sono state girate le scene di volo

Il team dietro la realizzazione di Top Gun: Maverick, ambientato più di trent’anni dopo il primo film, con Tom Cruise nel ruolo di Pete Maverick Mitchell, ha costruito un nuovo sistema di telecamere per girare le scene di volo per davvero.

Top Gun: Maverick – il nuovo sistema di telecamere per filmare le scene di volo

In una video intervista con lo YouTuber Vsauce3, Joseph Kosinski, regista del film, ha parlato dell’importanza della tecnologia nelle riprese di Top Gun: Maverick.

Ha spiegato come originariamente avesse perseguito l’ingegneria nella sua formazione per diventare un ingegnere aerospaziale. Da quando ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica è riuscito a utilizzare questo background tecnologico nel suo ruolo di regista. Ha quindi spiegato come ha dovuto collaborare per costruire un nuovo sistema al fine di catturare pienamente l’esperienza del volo dall’interno della cabina di pilotaggio:

“Claudio Miranda, direttore della fotografia, e io avevamo lavorato con Sony. Abbiamo testato e lavorato con loro per sviluppare il Rialto, si chiama, che è una versione molto piccola del Venice. Era di una dimensione che poi potevamo iniziare a inserire in un jet da combattimento. Così, per Top Gun, siamo riusciti a inserirne sei nella cabina di pilotaggio. Quattro rivolti verso l’attore e due rivolti in avanti. Non si può fingere. Ecco perché l’abbiamo girato per davvero.”

Questo vuol dire che tutte le scene in volo che vedremo sono state girate veramente e non sono assuolatemene state riprodotte per finta!

A proposito di Top Gun: Maverick

L’originale Top Gun è uscito nel 1986 e continua a essere riconosciuto anche oggi come un classico americano. Ora, in Top Gun: Maverick, il pilota Pete Maverick Mitchell è impegnato nel ruolo di istruttore per addestrare il figlio di Goose, Bradley che vorrebbe diventare un pilota di aerei proprio come suo padre. Maverick dovrà affrontare le lotte del suo passato, mentre guida un equipaggio di nuovi aviatori.

Top Gun: Maverick era originariamente previsto per uscire nei cinema lo scorso luglio, ma è stato poi rimandato prima a dicembre 2020 e poi al 2 luglio di quest’anno a causa del COVID-19. Ora Top Gun: Maverick arriverà nei cinema il 19 novembre 2021 (a questo nostro articolo il trailer).

Il regista Joseph Kosinski (Oblivion) dirigerà da una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger (Transformers: Revenge of the Fallen), Erin Warren Singer (American Hustle) e Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow). Tom Cruise e Val Kilmer ritornano ai loro ruoli di Maverick e Iceman, rispettivamente.

