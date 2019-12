Annunciato l’arrivo di Disney+ in Italia

Finalmente, attraverso un trailer condiviso da Marvel Italy su You Tube è stato pubblicizzato l’arrivo – nel nostro Paese – del nuovo servizio streaming Disney Plus e di alcuni contenuti che saranno disponibili. Dunque, è ormai ufficiale che la nuova piattaforma streaming arriverà in Italia a partire dal mese di marzo 2020, esattamente dal 31 marzo. Invece, ricordiamo che negli Stati Uniti Disney+ è già disponibile da novembre. Ovviamente sono veramente molti gli show offerti dalla piattaforma streaming; tra questi una delle serie più attese, vale a dire The Mandalorian.

Come è possibile notare dal breve video pubblicitario – che troverete di seguito – vengono illustrati alcuni dei più importanti contenuti che saranno disponibili con l’arrivo dalla piattaforma streaming Disney+ in Italia. Il servizio offrirà ai clienti una vasta “tipologia” di show, che vanno dai più grandi classici Disney – quali Biancaneve o La Bella e La Bestia – ai più recenti capolavori della Marvel, siano ad arrivare alla trilogia di Star Wars e film d’animazione come Toy Story.

Insomma, a quanto pare, i contenuti che saranno disponibili su Disney Plus saranno in grado di accontentare – sicuramente – le “esigenze” di ogni tipo di utente poiché sarà veramente ricco di show di grandissimo successo. Ricordiamo che, per tutti gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel, a partire dal 31 marzo 2020 saranno disponibili alcuni degli show più attesi, quali The Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel. WandaVision, ma anche She Hulk e Moon Knight. Questi sono solamente alcuni dei titoli che offrirà Disney Plus. Dunque, siete curiosi di scoprire tutti i film e serie TV che saranno disponibili – tra qualche mese – nel nostro Paese con l’arrivo del nuovo servizio steaming offerto da Disney?