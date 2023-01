L’uscita di Goblin Slayer 2 è stata annunciata di recente durante l’evento GA Fes 2023, che è stato trasmesso in live streaming. L’anime si basa sulla serie di romanzi dark fantasy omonima di Kumo Kagyu. Il sito ufficiale dell’anime ha anche svelato un teaser trailer promozionale, cast, staff e la locandina ufficiale della seconda stagione dell’anime, a cura dello studio LIDEN FILMS.

Trailer, cast, locandina e data di uscita di Goblin Slayer 2

Iniziamo subito con l’annuncio del cast di doppiatori della seconda stagione di Goblin Slayer che tornerà in azione dalla prima stagione:

Yuichiro Umehara nel ruolo del Goblin Slayer.

Yui Ogura è la Sacerdotessa.

Nao Tōyama nel ruolo dell’Elfa Alta Arciera.

Yuka Iguchi tonerà nel ruolo della Ragazza della Fattoria.

Maaya Uchida nel ruolo della Ragazza della Gilda.

Yūichi Nakamura nella parte del Nano Sciamano.

Tomokazu Sugita nel ruolo del sacerdote Lucertola.

Yōko Hikasa nel ruolo della Strega.

Yoshitsugu Matsuoka nella parte del Lanciere.

Per quanto riguarda invece lo staff di produzione della serie, Misato Takada (Saiyuki Reload -ZEROIN-) sarà il regista. Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation: The Day Breakers, Girls’ Last Tour), che ha diretto la prima stagione dell’anime alla WHITE FOX, sarà il direttore principale della serie. Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss, Kamichu!) è di nuovo responsabile della composizione della serie. Hiromi Kato (Irina: The Vampire Cosmonaut) si sta occupando del design dei personaggi. Kenichiro Suehiro (Golden Kamuy, Fire Force) è tornato per comporre la colonna sonora.

Qui in basso, trovate la nuova immagine promozionale per la serie:

Passiamo adesso all’annuncio forse più importante: la data di uscita di Goblin Slayer 2, che è stata rivelata ufficialmente nel teaser trailer che potete guardare qui di seguito:

Anche se, al momento, non sono stati comunicati il giorno e il mese esatti in cui andrà in onda la secvonda stagione della serie animata, il trailer annuncia che l’uscita di Goblin Slayer 2 è prevista per il 2023. L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone nell’ottobre 2018 e Crunchyroll lo ha trasmesso in streaming nel resto del mondo.