Durante il panel “Bungo Stray Dogs ft. Masahiko Minami e Chiaki Kurakane” al Crunchyroll Expo è stato rilasciato il primo trailer della quarta stagione di Bungo Stray Dogs, adattamento dell’omonimo manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa. Il video rivela che la prossima stagione sarà presentata in anteprima internazionale a gennaio dell’anno prossimo!

Il trailer della quarta stagione di Bungo Stray Dogs

Nella quarta stagione di Bungo Stray Dogs faranno la comparsa nuovi personaggi interpretati da: Akio Ohtsuka nel ruolo di Genichiro Fukuchi, Makoto Koichi nel ruolo di Teruko Ōkura, Takehito Koyasu nel ruolo di Nikolai G e Takeshi Kusao nel ruolo di Mushitarō Oguri. Tornano invece i membri del cast principale Yūto Uemura (Atsushi Nakajima), Mamoru Miyano (Osamu Dazai), Sumire Morohoshi (Kyōka Izumi), Kensho Ono (Ryūnosuke Akutagawa) e Kishō Taniyama (Chūya Nakahara).

Come annunciato in precedenza, lo staff principale che ritorna comprende il regista Takuya Igarashi, il supervisore della sceneggiatura e scrittore Yoji Enokido, il character designer e direttore capo dell’animazione Nobuhiro Arai e lo studio di animazione BONES.

Mentre i nuovi membri dello staff sono: Fumihiro Katagai come Prop Design, Yumiko Kondou come Direttore artistico, Yukari Goto come Color Key Artist, Tsuyoshi Kanbayashi come Direttore della fotografia, Yōta Andō e Yuuki Oguri sono i Direttori CG 3D. Del montaggio se ne occupa Shigeru Nishiyama, della musica Taku Iwasaki e della produzione musicale Lantis. Il Direttore del suono è Kazuhiro Wakabayashi, Shizuo Kurahashi (Sound Box), Sachiko Nishi (Sound Box) si occupano degli effetti sonori e Glovision

della produzione del suono.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Bungo Stray Dogs: il franchise

Bungo Stray Dogs è un manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa, serializzato su Young Ace di Kadokawa Shoten dal 4 dicembre 2012. Nel nostro Paese è edito dalla Planet Manga (potete recuperarlo su Amazon!) insieme a Bungo Stray Dogs BEAST, (qui la nostra recensione) lo spin-off incentrato su Ryuunosuke Akutagawa, di Kafka Asagiri.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, la prima stagione è andata in onda da aprile a giugno 2016, la seconda è stata trasmessa da ottobre a dicembre 2016, infine la terza stagione dell’anime ha debuttato nell’aprile 2019.

Crunchyroll Italia ha trasmesso l’anime in contemporanea al Giappone: