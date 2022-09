Dopo una lunga lavorazione e i pochissimi poster, compreso quello ufficiale pubblicato poche settimane fa, e teaser mostrati negli scorsi mesi è finalmente l’ora del primo trailer di Dampyr. Ricordiamo che si tratta del primo film del nuovo corso della Sergio Bonelli Editore che si sta progressivamente mutando in una vera e propria media company mettendo in cantiere numerosi progetti sul altri media oltre quelli legati al fumetto.

Finalmente il trailer di Dampyr, il primo cinefumetto Sergio Bonelli Editore

Eccovi il trailer di Dampyr, vi ricordiamo che il film uscirà nei cinema italiani il prossimo 28 ottobre in contemporanea con la premiere mondiale con cast che si terrà al Lucca Comics and Games 2022 inaugurando la serata di apertura della kermesse lucchese.

Il trailer è accompagnato dal copy:

Quando un Vampiro si unisce con un’umana, lei darà alla luce un #Dampyr. Il film tratto dal fumetto best-seller di SergioBonelliEditore vi aspetta dal 28 ottobre solo al cinema.

A proposito di Dampyr e del Bonelli Cinematic Universe

Il film, una produzione impressionante con un budget di oltre 15 milioni di dollari, è basato sulla serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, è sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini, Mauro Uzzeo. Un cast tutto internazionale in cui Dampyr è Wade Briggs (Still Star Crossed, Please Like Me, “Foundation”, “His Dark Materials”), Stuart Martin è Emil Kurjak (“Jamestown”, “Medici”, “Crossing Lines”) e Frida Gustavsson è Tesla (“Dröm”, “Eld Lagor”, “Arne Dahl”, “Vikings: Valhalla”). Al loro fianco, David Morrissey come Gorka (“Britannia”, “The Missing”, “Good Omens”, “The Walking Dead”), Sebastian Croft come Yuri (“Game of Thrones”, “Horrible Histories: The Movie”, “Doom Patrol”, “Heartstopper”) e Luke Roberts a interpretare Draka (“Game of Thrones”, “Pirates of the Caribbean”, 300: Rise of an Empire, The Batman).

Dampyr racconta la genesi del personaggio, pubblicata da Sergio Bonelli Editore nel 2000 sui primi due albi dei 300 di cui è finora composta la serie a fumetti in edicola ogni mese, lasciando così aperta la porta al primo franchise italiano completamente in lingua inglese. DAMPYR è ambientato durante la guerra dei Balcani, nei primi anni Novanta, e segue le vicende di Harlan. Perseguitato da orribili incubi, Harlan sbarca il lunario fingendosi un Dampyr (nella mitologia slava, un essere mezzo umano e mezzo vampiro) capace di liberare i villaggi da quelle che i superstiziosi abitanti ritengono ingenuamente terribili maledizioni legate al mondo dei vampiri. Ma quando viene convocato dai soldati attaccati da creature assetate di sangue, Harlan scopre la verità: lui è davvero un Dampyr. Mentre cerca di affrontare un terribile “Maestro della Notte”, Harlan dovrà imparare a gestire i suoi poteri e scoprire le sue origini. Ad accompagnarlo una vampira rinnegata e un soldato in cerca di vendetta.

Il Bonelli Cinematic Universe si inserisce nell’ambito del progetto di Bonelli Entertainment, il braccio produttivo dedicato allo sviluppo di progetti cinematografici e televisivi basati sui suoi personaggi, amati da generazioni di lettori, come la serie animata “Dragonero”, una co-produzione internazionale insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV, e il live-action di 10 episodi in una coproduzione tra SBE e Atomic Monster di James Wan dedicato a Dylan Dog.