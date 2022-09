Nel corso del D23 Expo 2022, Lucasfilm e Disney Plus, hanno diffuso un nuovo trailer di Willow e fornito alcune importanti novità sulla serie TV in attesa della premiere del 30 novembre. Inoltre è stato confermato che il cast è pronto ad accogliere un nuovo attore, Christian Slater, che interpreterà un personaggio che parrebbe in qualche modo connesso a quello di Val Kilmer.

Immagini del film Willow

Di cosa tratta Willow?

Al centro di questa nuova serie tv troviamo una storia dark fantasy all’apparenza estremamente classica e connessa agli stilemi più noti del genere. Willow si ambienta in un mondo dalle tinte riconoscibili e a tratti moderne, presentando una narrazione che si avvale di un cast internazionale con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan come produttori esecutivi.

In un contesto narrativo pregno di magia un gruppo di improbabili eroi, dopo aver trovato una bambina che suscita in loro una certa speranza, decide di partire per un viaggio nelle terre selvagge così da mettere in gioco se stessi e quello in cui credono. Ogni tappa e momento di questo viaggio impatterà sia sulla loro vita che sulla loro natura, generando una riflessione generale non soltanto dal punto di vista del viaggio stesso, ma anche sul viaggio interiore, tutto in funzione di questo mondo che necessita di essere salvato, in qualche modo. Ogni protagonista è quindi lungi dall’essere perfetto e ogni istante della storia ce li farà scoprire e conoscere.

Così da dare un’idea più tangibile a coloro che ne sono rimasti incuriositi, è stato diffuso un trailer ufficiale attraverso cui è possibile dare una primissima occhiata a Willow e su quelle che saranno le sue principali dinamiche, accompagnato da un video dedicato al cast.

Basandosi sul film del 1988, in questa nuova serie tv troviamo Bob Dolman, sceneggiatore della pellicola all’epoca, adesso come produttore e consulente.

Eccovi il trailer di Willow:

L’offerta di Disney Plus