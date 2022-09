Dopo tanta attesa da parte dei fan, Netflix ha reso finalmente nota la data di uscita con un nuovo trailer di Mercoledì, la nuova serie nuova serie tv che vede protagonista Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì Addams. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

La serie mystery Mercoledì, che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, ha finalmente la sua data di debutto sulla piattaforma streaming Netflix. L’appuntamento da segnare in agenda è il 23 novembre! Preparatevi dunque a immergervi in un’avventura con al centro della scena una serie di omicidi, che terrorizzano la comunità, e altrettanti misteri tutti da risolvere.

Oltre alla protagonista Jenna Ortega, a interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams troviamo Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Luis Guzmán in quelli di Gomez Addams e Isaac Ordonez in quelli di Pugsley Addams.

L’attrice ha commentato così la sua versione dell’iconico personaggio della famiglia Addams:

Mercoledì è un’adolescente al momento e non l’abbiamo mai vista così prima d’ora. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara. E non l’abbiamo mai vista così presente sullo schermo. In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie lei è al centro dell’azione. Abbiamo l’opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza.