Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il Regno, il trailer ufficiale

Netflix ha diffuso, nel tardo pomeriggio di ieri, il trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il Regno. Si tratta del terzo capitolo della serie animata in computer grafica ispirata ai robot trasformabili di Hasbro.

Cosa sappiamo su Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il Regno

La pagina video di YouTube descrive la serie:

Ora gli Autobot devono fare squadra con i Maximal per affrontare i Decepticon, che si sono uniti ai Predacon, nella corsa per trovare l’AllSpark mancante. Tuttavia, i Predacon hanno il controllo del Disco d’Oro, un misterioso artefatto che ha un legame personale con Megatron e gli dà un vantaggio incalcolabile sul suo nemico, Optimus Prime. Quale fazione trionferà nella battaglia finale che deciderà il destino del futuro di Cybertron?

Questo il trailer ufficiale:

Ciò che noteranno senza dubbio i fan è la presenza dei Biocombat, una delle linee più apprezzate degli storici giocattoli della Hasbro.

Netflix lancerà Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il Regno il 29 luglio.

Ricordiamo che Transformers: War for Cybertron Trilogy – L’assedio ha debuttato su Netflix nel luglio 2020 e Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il sorgere della Terra ha debuttato sempre su Netflix nel dicembre 2020.

Inoltre il franchise dei Transformers si arricchirà presto di due film, come annunciato dalla Paramount lo scorso anno. Il primo dei due film si intitola Transformers: Rise of the Beasts, uscirà il 24 giugno 2022 e vede protagonisti i Biocombat. La pellicola quindi vedrà la presenza di Optimus Primal, leader dei Maximal, doppiato da Ron Perlman il quale aveva già prestato la voce al personaggio in Transformers: Power of the Primes, serie animata uscita nel 2018 e composta da una sola stagione e degli altri ibridi animali-macchina presenti nel cartone e nella linea di giocattoli.

L’antagonista principale del nuovo film sarà Scourge e appariranno anche altri Transformers come Arcee, Mirage, Nightbird, Airazor e Rhinox.

Il film uscirà anche in Giappone nel 2022 con il titolo Transformers: Beast Kakusei.

