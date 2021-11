Si è celebrato ieri il Disney Plus Day caratterizzato, come era lecito aspettarsi, da una lunga serie di annunci e anticipazioni legati ai titoli in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming e anche a quelli in lavorazione. Facciamo una rapida carrellata e scopriamo insieme tutti gli annunci Disney e Pixar dal Disney Plus Day.

Per chi desidera entrare a far parte della community Disney Plus: fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€ (successivamente 8,99€/mese).

Tutti gli annunci Disney e Pixar dal Disney Plus Day

Gli annunci Disney

Cheaper by the Dozen: Gabrielle Union e Zach Braff saranno protagonisti del celebre remake della commedia Una scatenata dozzina. Il film arriverà su Disney+ a marzo 2022.

Disenchanted: Amy Adams e Patrick Dempsey saranno protagonisti del sequel di Come d’incanto. Il film debutterà in streaming in esclusiva su Disney+ nell’autunno del 2022.

Diario di una Schiappa: Lo scrittore e produttore Jeff Kinney ha diffuso una nuova key art del nuovo film animato che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 3 dicembre.

Rodrick Rules: Jeff Kinney ha annunciato che un secondo film d’animazione tratto dalla serie di libri “Diario di una schiappa” arriverà su Disney+ e debutterà su Disney+ nel 2022.

Chip ‘n Dale – Rescue Rangers: John Mulaney e Andy Samberg, star del prossimo film d’animazione che fonde live-action e CGI, con gli amatissimi protagonisti della serie Cip & Ciop Agenti Speciali, hanno svelato la teaser art del nuovo film che sarà disponibile in streaming su Disney+ nella primavera del 2022.

The Beatles – Get Back: è stata diffusa una nuova clip della docuserie diretta da Peter Jackson che mostra la leggendaria band mentre esegue il brano “I’ve Got a Feeling”. L’evento suddiviso in tre giorni arriverà su Disney+ a partire dal 25 novembre 2021.

Better Nate Than Ever: basato sul libro di Tim Federle, il film debutterà su Disney+ nella primavera del 2022. L’avventura comica vedrà protagonisti Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer e per la prima sullo schermo Rueby Wood nei panni di Nate, con Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow.

Hocus Pocus 2: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno più scatenate che mai nei panni delle sorelle Sanderson nel sequel del grande classico Disney di Halloween, in anteprima nell’autunno 2022 in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Pinocchio: ispirata al classico animato Disney, questa rivisitazione, diretta da Robert Zemeckis, combina live action ed effetti visivi e vede protagonisti Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, con le voci, nella versione originale, di Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco. Pinocchio debutterà su Disney+ nell’autunno del 2022.

L’Era Glaciale – Le Avventure di Buck: Simon Pegg torna a vestire i panni di Buck nel film originale de L’Era Glaciale – le Avventure di Buck che sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 su Disney+. Il teaser trailer mostra Buck, Crash & Eddie e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

Sneakerentola: ambientato nella sottocultura avanguardista delle sneaker di New York City, questo film energico e pieno di musica dà una svolta alla classica favola di Cenerentola. Sneakerentola debutterà in esclusiva su Disney+ il 18 febbraio 2022.

La Famiglia Proud – Più Forte e Orgogliosa: la nuova serie, basata su quella di Disney Channel degli anni 2000, sarà disponibile in streaming da febbraio 2022.

High School Musical- The Musical: La Serie Stagione 3: l’amore continua fuori dai corridoi della East High. La terza stagione della serie seguirà i suoi personaggi al campo estivo per un’estate fatta di falò, storie d’amore e notti senza coprifuoco.

The Spiderwick Chronicles: la nuova serie live-action basata sugli amati libri best-seller segue la famiglia Grace – composta dai fratelli gemelli Jared e Simon, la loro sorella Mallory e la madre Helen – che si trasferisce nella casa in rovina dei propri avi. I protagonisti iniziano a scoprire un mistero oscuro sul pro-prozio che in passato ha scovato l’esistenza di un mondo fatato, segreto e forse minaccioso.

Baymax!:la nuova serie originale Disney+ ha per protagonista l’operatore sanitario personale più amato da tutti. Baymax!, la prima serie animata dei Walt Disney Animation Studios, debutterà in esclusiva su Disney+ nell’estate del 2022.

Zootopia+: la nuova serie dei Walt Disney Animation Studios che arriverà su Disney+ nel 2022, riporta il pubblico nelle frenetica metropoli degli animali di Zootropolis.

Tiana: Stella Meghie (The Photograph) sarà regista e sceneggiatrice della nuova serie musicale Tiana, in arrivo su Disney+ nel 2023. Nella serie, Tiana parte per una nuova grande avventura come principessa di Maldonia appena incoronata, ma un richiamo dal suo passato a New Orleans è alle porte.

Intrecci del passato: è la prima serie originale Disney+ prodotta in America Latina è disponibile da ieri, venerdì 12 novembreNella serie, Allegra è pronta a cambiare il passato per realizzare il suo sogno.

Gli annunci Pixar

Cars on the Road: Larry the Cable Guy ha svelato il titolo della prossima serie di Cars targata Pixar. Cricchetto e Saetta McQueen si avventureranno in un divertente viaggio su strada attraverso il paese. La serie sarà disponibile in streaming nel 2022.

Win or Lose: I registi Michael Yates e Carrie Hobson hanno svelato la concept art della prima serie animata originale Pixar in arrivo su Disney+ nel 2023. Ogni episodio di 20 minuti di Win or Lose mette in evidenza il punto di vista di un personaggio diverso, mentre una squadra di softball di una scuola media si prepara per la partita di campionato.

