Giochi da tavolo a Lucca Comics and Games 2019 – il Listone

Lucca Comics & Games 2019

La più grande kermesse d'Italia del mondo Nerd è ai blocchi di partenza, il 30 ottobre inizia il grande festival di Lucca Comics and Games 2019 ed anche quest'anno le novità in uscita sono tantissime!

lista in aggiornamento

3 EMME GAMES

JETPACK JOYRIDE

Jetpack Joyride è un gioco da tavolo dalle regole semplici ed estremamente divertente che riprende la dinamica dell’omonima app del cellulare in cui, con un jetpack sgraffignato in un misterioso laboratorio, dovrete riuscire a raggiungere l’uscita evitando le trappole mortali e raccogliendo la maggior quantità di monete! Jetpack Joyride si articolare in 3 round, nel corso dei quali tutti i giocatori agiranno in contemporanea per riuscire ad arrivare per primi alla fine del proprio laboratorio.

tipo: piazzamento tessere

n. giocatori: 1 – 4

durata: 20 min

CHAKRA

Il perfetto family game da affrontare con partner, amici e parenti. Regole semplici per un gioco che stimola l’intelletto. Grafica e componenti mozzafiato.

tipo: set collection

n. giocatori: 2 – 4

durata: 25 – 30 min

TRAVELIN’

In Travelin’, sei un viaggiatore che si fa strada attraverso l’Europa utilizzando una combinazione di treni, autobus e aerei. Costruito per essere accessibile a chi non gioca e allo stesso tempo avere una solida strategia. A turni e composti da fasi di pareggio, azione e scarto, l’obiettivo di Travelin’ è quello di accumulare il maggior numero di punt. Qualunque strada sceglierai, sarai costretto ad adattare la tua strategia agli avversari e a mantenere un delicato equilibrio tra l’interruzione dei loro viaggi e l’avanzamento dei tuoi.

tipo: gestione della mano, movimento, set collection

n. giocatori: 2 – 5

durata: 20 – 50 min

SPACE GATE ODYSSEY

Un sistema di pianeti extrasolari atti a ospitare la vita è stato recentemente scoperto e le confederazioni si stanno lanciando in una corsa allo spazio per colonizzarli. In questo gioco da tavolo si è a capo di una di queste Confederazioni e bisognerà fare leva sulla propria crescente influenza per inviare quanti più coloni possibili su questi esopianeti.

tipo: piazzamento lavoratori, piazzamento teessere

n. giocatori: 2 – 4

durata: 90 min

ASMODEE

OBSCURIO

vestirete i panni di un gruppo di maghi rimasti intrappolati all’interno di una biblioteca magica. Il vostro compito è quello di riuscire a trovare l’uscita, tornando così alla vostra normale vita di tutti i giorni. L’unica vostra speranza è legata all’aiuto del Grimorio, un libro magico interpretato da uno dei giocatori, che aiuterà il resto dei maghi dando loro una serie di indizi visivi su come trovare l’uscita. Da buon libro, il Grimorio non ha modo di parlare e l’unico aiuto che può dare ai maghi è mostrando loro alcune delle sue pagine illustrate.

tipo: family, asimmetrico, cooperatovo

n. giocatori: 2 – 8

durata: 45 min

CTHULHU: DEAT MAY DIE

Per sconfiggere gli orrori soprannaturali in arrivo da oltre lo spazio e il tempo, dovrete abbracciare la follia e fare gioco di squadra. Dovrete scoprire e risolvere i misteri di sei episodi narrativi diversi usando le vostre uniche combinazioni di abilità e di follie, combattendo una vasta gamma di terribili mostri giunti dal Mito. Poi dovrete interrompere il rituale per rendere il Grande Antico vulnerabile… e ucciderlo. Sì, anche la Morte può morire.

tipo: cooperativo, investigativo

n. giocatori: 1 – 5

durata: 90 -120 min

EVERDELL

Benvenuti nell’incredibile mondo di Everdell, un bosco fatato dove una comunità di animali vive e prospera in perfetta armonia con la natura che li circonda. Alcuni tra i più coraggiosi tra di voi hanno deciso di allontanarsi dal Grande Albero per fondare la propria comunità, nel pieno rispetto dei cicli stagionali ed assecondando quelle che sono le dinamiche del bosco, piuttosto che contrastarle.

tipo: gestione delle risorse, piazzamento lavoratori

n. giocatori: 1 – 4

durata: 40 – 80 min

NOSEDIVE – BLACK MIRROR

Crea una vita “perfetta” raccogliendo carte Lifestyle ed evitando qualsiasi valutazione negativa al tuo Social Score che potrebbe rovinare la tua reputazione. Il tuo Social Score si basa su quanto gli altri giocatori apprezzino le esperienze che hai assegnato loro tramite la NOSEDIVE GAME APP. Con più di 1.000 esperienze uniche disponibili, mettiti in gioco per impressionare i tuoi amici più importanti!

tipo: novel based, family

n. giocatori: 3 – 6

durata: 45 min

SUGAR BLAST

In Sugar Blast, si tenta di creare connessioni tra Candies dello stesso colore per creare Blasts! È necessario scambiare due caramelle adiacenti per creare una stringa di tre o più dello stesso tipo.

tipo: set collection, party

n. giocatori: 1 – 4

durata: 20 min

DOBBLE – HANRY POTTER

Dobble – Harry Potter è la versione completamente a tema Harry Potter! Anche stavolta potrete cimentarvi in varie modalità di gioco, ognuna delle quali prevede di osservare con attenzione le carte rotonde presenti nella confezione per trovare un particolare disegno tra i molti che contiene. Ciascuna carta ha uno e un solo disegno in comune con le altre, e i disegni, nelle varie carte, hanno dimensioni decisamente diverse, il che rende ancora più complicato riuscire a capire quale sia il disegno che le varie tessere rotonde hanno in comune!

tipo: party, abilità

n. giocatori: 2 – 8

durata: 15 min

WACKY RACES

Siete pronti a sedervi al volante di una serie di vetture decisamente fuori dal comune e vestire i panni di personaggi del calibro dei Fratelli Slag, del Professor Pat Pending, Red Max o Penelope Pitstop? Con Wacky Races potrete rivivere le esilaranti gare automobilistiche a cartoni animati che hanno infiammato l’infanzia di molti di noi! Riuscire a tagliare il traguardo prima degli altri non sarà affatto facile, con quel malefico Dick Dastardly pronto a piazzare una trappola dietro l’altra a fianco del suo fidato, più o meno, assistente Muttley!

tipo: novel base, asimmetrico

n. giocatori: 2 – 6

durata: 20 min

MARVEL CHAMPIONS

La meccanica di gioco, decisamente snella e dinamica, vi porrà di fronte ad una serie di scelte che turno dopo turno vi permetteranno di sfruttare al meglio le potenzialità del vostro alter ego eroico. Di turno in turno potrete inoltre scegliere se vestire i panni della versione eroica del vostro personaggio, oppure se privilegiare un basso profilo ricorrendo alla vostra identità (più o meno) segreta. Entrambe le versioni hanno diverse azioni da poter effettuare per potenziare la vostra dotazione di poteri, alleati ed equipaggiamenti e così fronteggiare la minaccia del supercriminale. Gli scenari che potrete affrontare sono vari e sfidanti, ma comunque semplici da intavolare, minimizzando i tempi di preparazione e concentrando il gioco sulla parte giocata, piuttosto che sulle fasi preliminari. Il set base, sufficiente in tutto e per tutto per sostenere un gruppo composto fino a 4 giocatori, contiene gli eroi: Iron Man, Capitan Marvel, She-Hulk, Spider-Man e Pantera Nera, mentre i cattivi da affrontare sono Rhino, Klaw e Ultron.

tipo: living card game

n. giocatori: 1 – 4

durata 45 – 90 min

GOD OF WAR

Le mistiche Norne, padrone del fato e veggenti di possibili futuri, sanno che il Ragnarök è alle porte. Sperando di trovare un modo per sopravvivere alla distruzione, scrutano nel pozzo del Fato e tra le sue varie possibilità per il futuro, che consente il verificarsi di vari avvenimenti. Ogni Norna prende il controllo di uno dei protagonisti principali che il fato ha legato al Ragnarök, guidandone le azioni e le decisioni durante la visione. Il destino degli Dèi e dei mortali è in gioco, spetta ai giocatori esplorare i futuri possibili e trovare i segreti per sopravvivere alla fine dei giorni.

tipo: cooperativo, carte

n. giocatori: 1 – 4

durata: 90 min

CRANIO CREATIONS

MYSTERY HOUSE: ADVENTURE IN A BOX



Questa originale Escape Room di Cranio Creations consiste in una scatola base in cui inserire le carte enigma per formare ogni volta scenari differenti a seconda della storia che starete vivendo. Un’app vi guiderà attraverso il gioco e controllerà i progressi della vostra squadra. Tutte le espansioni future sfrutteranno la scatola base come partenza per il gioco.

tipo: escape room, cooperatovo

n. giocatori: 1 – 5

durata: 60 min

MAESTRI DEL RINASCIMENTO

Maestri del Rinascimento – Lorenzo il Magnifico Gioco di Carte di Cranio Creations è un fantastico gioco da tavolo della categoria carte. Ideato da Simone Luciani e Nestore Mangone. Si raccomanda per giocatori di almeno 14 anni.

tipo: gestione della mano

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 min

BARRAGE

Barrage racconta i fatti di un inizio 1900 distopico in cui tutte le fonti di energia sono esaurite. Le grandi potenze europee rivolgono quindi la loro attenzione all’ultima risorsa rimasta: l’acqua. Con lo scopo di produrre energia idroelettrica, diversi imprenditori si lanciano nella corsa all’oro blu per garantire energia al miglior offerente. Il gioco è ambientato nelle Alpi Francesi, luogo in cui l’acqua scorre fino a valle formando dei bacini; i giocatori, nei panni di imprenditori internazionali, cercheranno di massimizzare la propria produzione di energia grazie alle loro speciali abilità.

tipo: gestionale

n. giocatori: 1 – 4

durata: 120 min

LETTER JAM

Letter Jam è un gioco di parole cooperativo in cui i giocatori si aiutano a vicenda nel comporre parole significative da lettere attorno al tavolo. Il trucco è tenere la carta lettera in modo che sia visibile solo agli altri giocatori e non a te stesso.

tipo: cooperativo, set collection

n. giocatori: 2 – 6

durata: 45 min

ESCAPE ROOM: JUMANJI

Escape Room: Jumanji è la versione per tutta la famiglia del gioco Escape Room.

Questa edizione è ispirata al mitico film con Robin Williams. Nuove avventure vi attendono!

tipo: cooperativo, family

n. giocatori: 1 – 6

durata: 60 min

DEVIR

LA VINA

I vendemmiatori stanno lottando per ereditare un vigneto magnifico ma quasi abbandonato. Chiunque sia in grado di raccogliere la migliore resa di uva dalle viti diventerà il proprietario di questa preziosa terra. I giocatori avanzeranno lungo il tabellone, raccogliendo le carte con le uve più interessanti.

tipo: set collection, gestione della mano

n. giocatori: 2 – 5

durata: 30 – 45 min

HADARA

Hadara ti immerge nel mondo delle culture e dei paesi di questa terra. In tre epoche, sperimenterai la trasformazione del tuo nuovo mondo da un piccolo insediamento ad un’alta cultura. Volete popolare questo mondo con persone che provengono da culture e continenti diversi e da epoche diverse. Per portare gloria e onore al tuo mondo, dovresti scegliere abilmente le persone e le realizzazioni. Ma non dovresti ignorare l’agricoltura, la cultura e il potere militare, altrimenti uno dei tuoi concorrenti potrebbe avere più successo e successo di te. Chi riesce per primo a creare una nuova cultura fiorente?

tipo: set collection, scelta azioni

n. giocatori: 2 – 5

durata: 45 – 60 min

OPTIMUS

Scegli bene i tuoi dadi per inserirli nell’area colorata corrispondente, e sfrutta tutte le opportunità di segnare una catena e accumulare punti. I dadi che non usi sono importanti quanto quello che fai perché ogni dado con un valore inferiore di quello scelto può essere usato dagli altri giocatori, mantenendo tutti in gioco in ogni momento.

tipo: roll’n’write

n. giocatori: 1 -4

durata: 30 min

COPENHAGEN

In questo gioco i giocatori devono progettare nuove facciate per queste case in modo che si adattino perfettamente a questa splendida cornice del porto. Usando le carte sui display, i giocatori ricevono le tessere di poliomino della facciata corrispondenti, con le quali abbelliscono le loro case. Sovrascrivere determinati spazi e piani fornisce loro ulteriori abilità per il resto del gioco. I pavimenti costituiti da una facciata pura della finestra sono particolarmente gratificanti e portano molti punti ai giocatori.

tipo: costruzione

n. giocatori: 2 -4

durata: 20 – 40 min

PARIS – LA CITE DE LALUMIERE

Parigi è un gioco da tavolo per due giocatori di José Antonio Abascal intriso di estetica parigina dall’artista del gioco da tavolo Oriol Hernández. Il gioco è ambientato alla fine del XIX secolo a Parigi durante l ‘”Exposition Universelle” del 1889, ovvero la fiera mondiale, quando l’elettricità pubblica era un argomento caldo. L’elettricità si diffuse in tutta la città, creando le splendide strade parigine notturne di oggi e coniando il soprannome di Parigi “La città della luce”, la città delle luci.

tipo: maggioranze, influenza, piazzamento tessere

n. giocatori: 2

durata: 30 min

DV GIOCHI

DECKTECTIVE: ROSE ROSSO SANGUE

Vi trovate a Villa Tudor, il rumore di una carrozza rompe il silenzio che vi circonda. Il duca Edward York, appena arrivato, fa una macabra scoperta: il conte Ferdinand Tudor giace privo di vita accanto a un cespuglio di rose insanguinate. Cosa è successo? È un tragico incidente o un brutale delitto? Decktective – Rose rosso sangue è un gioco di investigazione in formato tascabile, con una scena del crimine in 3D!

tipo: cooperativo, deduzione

n. giocatori: 1 – 6

durata: 60 min

DECKSCAPE: LA MALEDIZIONE DELLA SFINGE

Deckscape – La Maledizione della Sfinge è il sesto episodio della linea Deckscape, una divertente ed originale collana di giochi di carte ispirati alle Escape Room, quei giochi in cui alcuni giocatori si trovano rinchiusi all’interno di una stanza da cui devono fuggire sfruttando indizi ed oggetti in essa contenuti. Questo scenario di gioco vi permetterà di visitare i monumenti dell’antico Egitto. Il vostro giro turistico, dopo un imprevisto, si trasformerà in un autentico incubo, bloccandovi in una stanza segreta all’interno della piramide. Tra pericolose trappole, misteriosi enigmi e potenti amuleti che vi sbarrano la strada dovrete riuscire a trovare l’uscita prima che sia troppo tardi, ma fate attenzione, la vostra presenza ha risvegliato una mummia dal suo sonno millenario che ora avanza minacciosa.

tipo: cooperativo, deduzione

n. giocatori: 1 – 6

durata: 60 min

ORIGAMI – LEGGENDE

In Origami Leggende la sfida per il titolo di miglior artista di origami si rinnova!

Con la carta di riso magica, i maestri fanno prendere vita a origami stupefacenti: animali polari ed esotici, dinosauri e persino creature leggendarie! Saprai battere i migliori e far colpo sulla giuria? Non include istruzioni per origami, a parte uno: quello per il giocatore iniziale. In Origami Leggende dovrete utilizzare la vostra capacità di usare le carte, non tanto per piegarle come se fossero dei vari origami, ma piuttosto per pianificare al meglio quali pieghe effettuare sui vostri origami immaginari. Spendete al meglio i punti piega a vostra disposizione per realizzare una serie di figure di carta sempre più complicate e con poteri sempre più interessanti da utilizzare per arricchire ulteriormente la vostra collezione di piccole opere d’arte. Al termine della partita, colui che possiede la collezione di origami più complessa e variegata verrà proclamato vincitore.

tipo: draft, set collection, gestione della mano

n. giocatori: 2 – 4

durata: 15 – 30 min

BANG! THE DUEL: RINNEGATI

tipo: gestione della mano

n. giocatori: 2 – 3

durata: 30 min

BANG! THE DICE GAME

tipo: party game, dadi, bluff

n. giocatori: 3 – 8

durata: 15 min

UNDO: LA FESTA DEI CILIEGI

La Festa dei Ciliegi in Fiore è uno dei primi tre titoli dell’originalissima linea di giochi di carte Undo. Questo mistero inizia con il ritrovamento di un cadavere a Okayama, nel Giappone degli anni 2000. Un uomo sulla sessantina viene ritrovato morto nel suo appartemento con in mano un calice di vino rotto, la foto di una ragazzina in sedia a rotella di fianco e sul tavolo un ramo di ciliegio in fiore. All’improvviso il suo telefono cellulare suona…

tipo: cooperativo, narrativo, deduzione

n. giocatori: 2 – 6

durata: 45 – 90 min

UNDO: UNA MALEDIZIONE DAL PASSATO

Una Maledizione dal Passato è uno dei primi tre titoli dell’originalissima linea di giochi di carte Undo. Questo mistero vi porterà in Germania, nel 1994, quando una donna anziana trova la morte cadendo da un hotel in centro. Nei suoi occhi nessun timore, solo dolore per quello che ha appena visto e una triste consapevolezza. Un ciuffo di capelli biondi in mano potrebbero aiutarvi a capire i misteri della sua giovinezza…

tipo: cooperativo, narrativo, deduzione

n. giocatori: 2 – 6

durata: 45 – 90 min

UNDO: SANGUE SUL SELCIATO

Sangue sul Selciato è uno dei primi tre titoli dell’originalissima linea di giochi di carte Undo. Questo mistero vi porterà nella Chicago degli anni ’30. Un giovane uomo trova la fine della sua esistenza in un vicolo, con il petto crivellato da più colpi di arma da fuoco sia sul fronte che sul retro. In punto di morte sembra che abbia tentato di allentare il farfallino alla gola, un ultimo gesto estremamente inusuale…

tipo: cooperativo, narrativo, deduzione

n. giocatori: 2 – 6

durata: 45 – 90 min

SALTA SALTA CONIGLIETTO

Salta Salta Coniglietto permetterà ai vostri piccoli di giocare in leggerezza, imparando i colori ed a giocare in tranquillità seguendo alcune semplici regole! Durante il proprio turno, ciascun piccolo giocatore lancia un dado, se esce un colore posiziona uno dei coniglietti sull’uscita del colore corrispondente e nel caso su di essa sia già presente un altro coniglietto, lo fa uscire ed ottiene un punto. Nel caso in cui ottenga un coniglietto, lo fa uscire direttamente dalla tana con un bel salto!

tipo: bambini, dadi

n. giocatori: 2 – 5

durata: 10 – 15 min

VIVA TOPO!

Viva Topo! permetterà ai vostri piccoli di giocare in leggerezza, sviluppando il proprio pensiero strategico e giocando in tranquillità seguendo alcune semplici regole! Durante il proprio turno, ciascun piccolo giocatore lancia un dado e muove uno dei topini in avanti sulla plancia, se esce il gatto, anch’esso si muove in avanti e se così facendo arriva nella casella in cui sono presenti uno o più topini, questi sono eliminati. Nel primo giro di plancia il gatto si muove di una sola casella, mentre nel secondo si muove di due! Durante il loro percorso i topini potranno nascondersi in alcune casette per ottenere una parte del formaggio e mettersi al riparo dal gatto, ma solamente chi arriverà alla fine del percorso potrà ottenere una forma intera!

tipo: bambini, dadi

n. giocatori: 2 – 4

durata: 15 – 20 min

PARTY POLARE

Party Polare permetterà ai vostri piccoli di giocare in leggerezza, sviluppando il proprio pensiero strategico e giocando in tranquillità seguendo alcune semplici regole! I genitori pinguino sono usciti per una serata senza figli, ed i piccoli ne approfittano per organizare una festa. Tuttavia avrete bisogno di raccogliere un po’ di pesce per gli invitati! Lanciate il dado, se il risultato indica un pesce, potrete ottenere una tessera dal mare che potrebbe indicare 0, 1 o 2 pesci da raccogliere, ma attenzione alla balena Morena, sempre pronta a sgraffignarvi tutto il pesce raccolto finora. Per evitarlo potete decidere di far riposare uno dei vostri due pinguini, lanciando un dado in meno, ma comunque mettendo al sicuro tutto il pesce raccolto fino a quel momento. Chi riuscirà ad ottenere il maggior numero di pesci prima che i genitori rientrino a casa?

tipo: bambini, dadi

n. giocatori: 2 – 4

durata: 20 – 30 min

LA MEZZANOTTE DEI PICCOLI MAGHI

I giovani maghi dell’Accademia di Magia sono sgattaiolati fuori dalla scuola dopo che tutte le luci si sono spente per andare in città a vedere le magia dei grandi. Tutto sarebbe filato liscio se non fosse stato per Willy il guardiano fantasma che si aggira nella foresta oscura. In La Mezzanotte dei Piccoli Maghi i giovani maghi dovranno sbrigarsi a tornare nei loro dormitori prima che Willy si accorga di loro, come fare visto che la foresta è totalmente al buio? Grazie ai Lumies, delle piccole creature luminescenti che potranno guidarli di nuovo alla scuola, ma solo se i maghetti riusciranno ad unire le proprie forze e collaborare per illuminare tutti insieme la strada verso casa!

tipo: bambini, memory, cooperativo, dadi

n. giocatori: 2 – 6

durata: 20 – 30 min

FEVER GAMES

PALADINI DEL REGNO OCCIDENTALE

Paladini del Regno Occidentale è ambientato nel 900 d.C., in uno dei periodi più agitati nella storia della Francia Occidentale. Nonostante gli sforzi per lo sviluppo della città, i villaggi in periferia sono ancora sotto la minaccia degli invasori: i Saraceni insediano i confini mentre i Vichinghi saccheggiano ricchezze e bestiame. Anche i Bizantini provenienti da est hanno rivelato il loro lato oscuro. Nei panni di nobili uomini e donne, i giocatori dovranno riunire lavoratori dalla città per difendere la città dai nemici, costruire fortificazioni e diffondere la fede in tutti i territori. Fortunatamente non saranno soli in questa missione. Infatti dall’alto della sua grande saggezza, il Re ha inviato i suoi migliori cavalieri per aiutare i giocatori. E’ tempo di salire a cavallo e sguainare la spada, i Paladini stanno arrivando. Paladini è il secondo capitolo della trilogia del Regno Occidentale.

tipo: piazzamento lavoratori, gestione della mano

n. giocatori: 2 – 4

durata: 90 – 120 min

OCEAN CRISIS (con espansione CATASTROPHE)

Ocean Crisis rappresenta un vero e proprio disastro ambientale in cui ogni anno vengono riversati nell’oceano un milione di tonnellate di rifiuti di plastica di massa, causando la cessazione della vita dell’oceano più velocemente che mai. I giocatori sono i difensori dell’oceano e faranno tutto il necessario per fermare la formazione del Great Pacific Garbage Patch, alias Ocean Waste Island.

tipo: cooperativo, dadi, piazzamento lavoratori

n. giocatori: 2 – 5

durata: 30 – 60 min

PALEOLITHIC (con espansioni SEAFARERS e DAWN OF HUMANITY)

L’obiettivo è quello di formare una civiltà unica attraverso la migrazione, la raccolta di risorse e l’insediamento tribale. Portate con voi i vostri compagni di tribù e compagni di animali, e reclamate la vostra terra dall’isola primordiale di Formosa per diventare il grande anziano!

tipo: civilizzazione, dadi, piazzamento lavoratori

n. giocatori: 2 – 4

durata: 40 – 60 min

GHENOS GAMES

DRAFTOSAURUS

Sorprendente gioco filler per giocatori con draft di meeple di dinosauri e posizionamento su plance parco divertimento.

tipo: draft, set collection

n. giocatori: 2 – 5

durata: 15 min

5211

5211 è un gioco di carte a gioco rapido con un metodo di punteggio unico che premia il gioco intelligente! Questo gioco ha carte 1-6 in cinque colori. Ogni giocatore inizia con una mano di cinque carte. I giocatori giocano due carte coperte, quindi le rivelano contemporaneamente. Riempiono la mano, quindi ripetono questo processo altre due volte, ma solo con una carta. Le carte del colore di maggioranza segneranno – a meno che non ne siano presenti troppe, nel qual caso il busto di colore e il secondo punteggio di colore. In caso di pareggio per la maggioranza, anche i colori legati sono fuori. Questi round vengono ripetuti fino allo scadere del mazzo. Vince il giocatore con il maggior numero di punti.



tipo: gestione della mano, set collection

n. giocatori: 2 – 5

durata: 20 – 30 min

KING’S DILEMMA

In The King’s Dilemma avrete l’occasione di decidere le sorti del regno di Ankist nei panni dei consiglieri più stretti del vostro Re. Ognuno di voi interpreta il capo di una delle casate nobiliari più influenti del regno, ognuno con i suoi interessi, i suoi problemi ed i suoi obiettivi. Ognuno con una voglia matta di primeggiare rispetto ai suoi pari. Per prendere le sue decisioni il Re si affiderà esclusivamente al vostro parere, dovrete dunque discutere, più o meno animatamente, su quale decisione prendere ogni volta che nel regno accadrà qualcosa… e di cose ne accadranno parecchie! Ogni round pescherete infatti un nuovo dilemma, al quale dovrete trovare una risposta, più che una soluzione. Le vostre scelte influenzeranno in modo assolutamente massiccio lo sviluppo del regno che reagirà in modo opportuno alle vostre decisioni. Potrete dunque garantire anni di pace e prosperità, oppure di fame e guerra, sta a voi, in tutto e per tutto! Nel corso delle varie storie darete la vostra impronta al regno, cambiandone lo sviluppo in modo drastico e facendo esperienza di una storia che sarà vostra e vostra soltanto, per un legacy game assolutamente senza precedenti!

tipo: legacy, cooperavito con traditore

n. giocatori: 3 – 5

durata: 45 – 60 min

TAPESTRY

Tapestry è l’ennesimo capolavoro partorito dalla brillante mente di Jamey Stegmaier, che stavolta si cimenta con il genere di cilizzazione in un gioco che vi permetterà di riscrivere totalmente la storia dell’umanità. Dopo aver scelto una delle ideologie di civilizzazione disponibili, ciascuna con particolari elementi di asimmetria, avrete l’occasione di traghettare la vostra civiltà dalla preistoria fino ai giorni nostri attraverso diverse ere nel corso delle quali colonizzerete il mondo e svilupperete le vostre capacità. Quattro diversi tracciati vi consentiranno infatti di migliorare le vostre capacità nei rami di scienza, tecnologia, esplorazione e militare, in modo da poter dare un’impronta unica e ben definita alla vostra civiltà. Preferirete specializzarvi in pochi aspetti, oppure procedere con un approccio bilanciato? Non esiste una scelta migliore, tutto dipende dalla vostra strategia di gioco e soprattutto da quella dei vostri avversari. Dimenticate la storia così come l’avete sempre conosciuta, niente di ciò che sapete potrebbe accadere nel corso della partita, sarete assolutamente liberi di riscrivere dal principio la storia di questo incredibile e coloratissimo mondo!

tipo: civilizzazione, asimmetrico, gestione della mano

n. giocatori: 1 – 5

durata: 90 – 120 min

BRASS: LANCASHIRE

Con Brass: Lancashire scriverete la storia dei super competitivi impernditori durante la rivoluzione industriale inglese, un titolo che permetterà di espandere imperi commerciali negli anni a cavallo tra il 1770 e il 1870 progettando ferrovie e canali di trasporto, sviluppando fabbriche e catene produttive come cotonifici e miniere di carbone.

tipo: gestionale, gestione della mano, economico

n. giocatori: 2 – 4

durata: 60 – 120 min

BRASS: BIRMINGAM

Brass: Birmingham è l’acclamato seguito del celebre Brass: Lancashire di Martin Wallace. Stavolta dovrete affrontare un’accanita competizione nel cuore di Bimingham durante il periodo della Rivoluzione Industriale, nei cento anni trascorsi tra il 1770 e il 1870. Oltre ad includere 5 delle classiche azioni del suo antenato, Birmingham ne contiene una sesta che sostituisce l’azione Double Action Build.

tipo: gestionale, gestione della mano, economico

n. giocatori: 2 – 4

durata: 60 – 120 min

GIOCHI UNITI

EXIT- IL MUSEO MISTERIOSO

Torna anche la serie EXIT, le escape room in formato scatola che vi porteranno a risolvere enigmi e misteri in giro per il mondo. Per i principianti è in uscita Il Museo Misterioso, dove nel mentre di una visita al museo di storia naturale di Firenze sarete catapultati in un’avventura da decifrare!

tipo: cooperativo, deduzione

n. giocatori: 1 – 4

durata: 45 -90 min

EXIT- LA VILLA INQUIETANTE



Per i giocatori invece più esperti in cerca di un brivido, è in arrivo Exit- La Villa Inquietante, dove verrete attirati con un tranello all’interno della sinistra casa del vostro vicino. Come nei migliori classici, una volta entrati la porta si chiuderà dietro di voi e dovrete trovare un via di fuga alternativa…

tipo: cooperativo, deduzione

n. giocatori: 1 – 4

durata: 45 -90 min

BAR BARIANS

Tirare barili, pugni, calci e vomitare sul pavimento per evitare di essere colpiti. Tutte cose che potrete fare in Bar Barians il gioco che vi trasporta direttamente in una rissa da bar in un mondo fantasy.

tipo: dadi, party

n. giocatori: 2 – 6

durata: 20 – 30 min

GIOCHIX.IT

TRINIDAD

Nel 1536 Pedro de Mendoza fondò la città di Nuestra Senora Santa Maria del Buen Ayre lungo il fiume Rio de la Plata. Dopo cinque anni, i coloni furono costretti a lasciare la città, sfiniti dalle difficoltà e dalla resistenza degli indigeni Querandies. Quasi cinquant’anni dopo, Juan de Garay conduce una nuova spedizione e fonda una nuova città nello stesso posto con il nome di Ciudad de Trinidad. Questa città è diventata la moderna Buenos Aires. Proprio come la prima volta, le risorse sono scarse e gli indigeni sono pronti a difendere i loro territori! Inoltre, ora i Corsari pagati dalla Corona inglese minacciano il nuovo insediamento spagnolo! Trinidad è un gioco di strategia basato sulle azioni dei giocatori e sui meccanismi di collocamento dei lavoratori. I giocatori rappresentano i capi delle famiglie dei coloni spagnoli di Buenos Aires.

tipo: piazzamento lavoratori

n. giocatori: 2 – 5

durata: 90 – 120 min

TEOTIHUACAN: TARDO PERIODO PRECLASSICO

Teotihuacan: Tardo Periodo Preclassico è un’espansione modulare che introduce diverse nuove opzioni per arricchire ed espandere l’esperienza di gioco. I poteri asimmetrici del giocatore danno ad ogni giocatore un vantaggio unico. Un prestigioso quarto tempio consente di sbloccare potenti abilità permanenti, pur essendo molto più difficile avanzare. Gli effetti variabili incidono su ogni stagione ed eclissi. Nuove tecniche di ingegneria e nuovi piani per abbellire la Piramide centrale del sole offrono nuove sfide e possibilità. Tutti i moduli sono compatibili tra loro e possono essere utilizzati insieme o singolarmente. —Descrizione dell’editore

tipo: piazzamento lavoratori, set collection

n. giocatori: 1 – 4

durata: 90 – 120 min

RURIK – L’ALBA DI KIEV

Stabilite la vostra dinastia costruendo edifici e compiendo grandi opere, oppure perseguite i vostri scopi dominando grandi territori e raccogliendo tributi. Riuscirai a conquistare il cuore dei tuoi sudditi e diventare il prossimo Grande Principe (o Principessa) di Kiev? Rurik riporta alla luce l’antica cultura della Rus’ di Kiev, una monarchia medioevale precursore sia della Russia che dell’Ucraina: tutto questo per merito di un gioco dell’autore russo Stanislav Kordonskiy, con illustrazioni dell’artista Ucraino Yaroslav Radeckyi.

tipo: civilizzazione, asimmetrico

n. giocatori: 1 – 4

durata: 60 – 120 min

GUERRA LAMPO: BLITZKRIEG!

Un gioco di Paolo Mori (autore tra gli altri di Pandemia: Fall of Rome, Libertalia, Dogs of War, Pocket Battles), che vi permetterà di combattere attraverso i diversi teatri di guerra, di vincere campagne chiave e di costruire la tua potenza militare passo dopo passo.

tipo: II guerra mondiale, piazzamento tessere

n. giocatori: 1 – 2

durata: 20 – 45 min

GATE ON GAMES

GORYO

Goryo è un brillante gioco di investigazione in cui due giocatori, uno alla guida di uno spirito gatto e l’altro di quattro valenti Samurai, sono contrapposti per riuscire a vincere una serrata sfida tra percorsi furtivi, rapide investigazioni ed oggetti rotti… una zampata alla volta. Il Goryo dovrà pianificare segretamente un percorso da seguire tra le stanze del palazzo per riuscire a rompere i vari oggetti presenti e facendo attenzione a lasciare intatta la tipologia di oggetto a cui è vincolato per manifestarsi sul mondo terreno. I Samurai devono invece inseguire e trovare lo spirito gatto durante i propri passi, in modo da riuscire a capire quale sia la tipologia di oggetto a cui il Goryo è vincolato e salvando quanti più oggetti possibile nel frattempo.

tipo: asimmetrico, deduzione

n. giocatori: 2

durata: 20 – 30 min

7 – THE SINS

Nel corso della partita dovrete collezionare una serie di carte che raffigurano i 7 Peccati Capitali. Al termine di essa otterrete punti in funziona del numero di carte raccolte per ciascuna tipologia di peccato, con i valori maggiori che verranno attribuiti per quantità intermedie, mentre un eccesso che non sia smisurato verrà fortemente penalizzato. Durante il corso della partita non potrete consultare la vostra riserva di carte già raccolte, dovrete dunque rimanere profondamente concentrati durante tutta la durata del gioco per non correre il rischio di lasciarvi prendere la mano da un particolare peccato o al contrario di evitarlo del tutto. Tuttavia, lo scopo del gioco non è semplicemente quello di raccogliere il maggior numero di punti… L’Abisso dell’Anima incombe sul vostro destino ed il Giudizio Universale che vi attende potrebbe ribaltare totalmente l’esito benevolo di una vita equilibrata.

tipo: memory, set collection, deduzione

n. giocatori: 2 – 5

durata: 10 – 15 min

COULEURS OF PARIS

Couleurs de Paris vi permetterà di vestire i panni di un grande maestro del tempo, con l’obiettivo di utilizzare la propria abilità per dipingere alcune opere in grado di lasciare il segno nella storia dell’arte. Durante il vostro turno dovrete utilizzare i vostri collaboratori per ottenere i colori primari ed eventualmente mescolarli per ottenere anche i secondari, oltre a posizionarli sui vari dipinti che vi consentiranno di racimolare preziosi punti vittoria. La selezione delle azioni in questo brillante gioco è legata ad una ruota al centro del tavolo che turno dopo turno cambierà le azioni disponibili al tavolo, disattivandone alcune ed ampliando la possibilità di scelta per altre.

tipo: piazzamento

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 – 60 min

MISSISSIPPI QUEEN

Nei panni di un gruppo di abili capitani di altrettanti battelli, dovrete navigare lungo il corso del fiume Mississippi per trasportare persone e merci tra i vari scali posizionai lungo le anse del grande corso principali e dei molti corsi d’acqua accessori. Per riuscire ad ottenere il maggior numero di punti in questo divertente gioco adatto a tutta la famiglia, dovrete gestire al meglio le vostre scorte di carbone, limitate nel tempo, manovrando in modo abile e reattivo le pale del battello in funzione degli snodi che il corso del fiume farà durante la navigazione. Un grande classico senza tempo, vincitore dello Spiel des Jahres 1997, si affaccia nel nuovo millennio con grafica e componenti all’altezza dei giochi da tavolo più moderni. Il kit di regole, ritoccato in modo certosino, permette di avventurarvi lungo il corso del fiume Mississippi mettendo alla prova la vostra capacità di abili e previdenti capitani.

tipo: prendi e consegna, movimento su griglia

n. giocatori: 3 – 5

durata: 45 min

GLEN MORE II: CHRONICLES

Grazie a Glen More II – Chronicles tornerete nella Scozia del diciassettesimo secolo per vivere le vicende di un clan scozzese durante un periodo di forte ampliamento territoriale e di prestigio. La meccanica di gioco estremamente elegante che ha reso Glen More, il padre di questa nuova edizione, un classico senza tempo torna sui tavoli di gioco con una stupenda veste grafica ed una ripulitura generale alle meccaniche di gioco. Glen More II – Chronicles riesce nel complesso compito di rendere nuovamente attuale un grande successo che ha segnato il debutto di Matthias Cramer e che ancora oggi è in grado di affascinare sia i neofiti che i giocatori da tavolo più accaniti.

tipo: set collection, dadi, movimento su griglia

n. giocatori: 2 – 4

durata: 90 – 120 min

AFTERNOVA

Un vicino Sistema Solare è stato disintegrato da una Supernova. Mondi un tempo prosperi sono adesso pericolosamente instabili, ma pronti per la raccolta di preziosi frammenti. Un lavoro tanto imponente è duro da svolgere in solitaria.

Dovrete reclutare squadre di Zampesperte in grado di aiutarvi e magari scendere a compromessi con gli avversari per la divisione dei compiti e dei guadagni. Riuscirete a raggiungere il ruolo di Alfa o finirete come ultima ruota del branco?

tipo: gestione della mano, traditore

n. giocatori: 3 – 6

durata: 30 – 60 min

AKROS

Solo in prova, sarà possibile acquistarlo da Modena PLAY 2020, ancora non esistono foto dei componenti, mistero assoluto!

tipo: asimmetrico, controllo del territorio

n. giocatori: 2

durata: 20 – 30 min

A SKY OF STARS

Un gioco creativo e stimolante dove i giocatori dovrsnno tracciare la propria costellazione sfruttando al massimo la propria creatività.

tipo: roll’n’write

n. giocatori: 2 – 6

durata: 20 min

TAJUTO

Un gioco del pluripremiato e prolifico Rainer Knizia già autore, tra gli altri, di El Dorado premiato in diversi paesi ed anche in Italia come Gioco dell’Anno 2019 dove i sacerdoti di un tempio buddista dovranno costruire 4 pagode prima degli avversari.

tipo: scommesse, bluf

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 – 60 min

FLORENZA DICE GAME (PostScriptum)

Nella veste di un gruppo di nobili appartenenti all’aristocrazia fiorentina dovrete gestire al meglio le vostre risorse ed i fiorini che raccoglierete per costruire nuovi edifici ed ottenere così preziosi benefici. Ogni scelta sarà legata all’utilizzo di un certo numero di dadi, utilizzandone sia il risultato che il colore. La possibilità di un doppio utilizzo per ciascun risultato dei dadi vi consentirà di dare valore sia ai risultati bassi che a quelli alti, limitando enormemente l’influenza del caso nello sviluppo della vostra strategia di gioco.

tipo: roll’n’write, piazzamento lavoratori

n. giocatori: 1 – 4

durata: 30 – 90 min

MANCALAMARO

8 BIT BOX – DOUBLE RUMBLE

8Bit Box vi permetterà di compiere un nostalgico viaggio negli anni ’80 e di cimentarvi in una serie di videogiochi old-school che faranno letteralmente commuovere gli affezionati del retrogaming. Questa scatola contiene 3 diversi giochi, ciascuno con una confezione adeguatamente ispirata ai videogiochi 8 bit del tempo. I giochi compatibili con questo rivoluzionario videogioco da tavolo saranno tutti contraddistinti dalla meccanica di selezione delle azioni in contemporanea, scelta tramite un joypad a disposizione di ciascuno giocatore.

tipo: cooperativo

n. giocatori: 1 – 2

durata: 45 min

BUNNY KINGDOM – IN THE SKY

In the Sky è la prima espansione del divertente gioco di controllo del territorio di Bunny Kingdom. Questo pack contiene il materiale per aggiungere un quinto giocatore alle vostre partite, avrete inoltre la possibilità di aggiungere una nuova plancia da gioco con i feudi da conquistare sulle nuvole, oltre a nuove risorse, nuove carte e vari sentieri in grado di connettere i terreni a terra con quelli sospesi per aria.

tipo: draft, controllo del territorio

n. giocatori: 2 – 5

durata: 45 – 60 min

NINJA ACCADEMY

Ninja Academy è un divertente gioco di destrezza in cui dovrete mettere alla prova le vostre abilità di ninja in una serie di sfide di abilità e concentrazione da condurre l’uno contro l’altro. Il vostro maestro ha infatto deciso di mettere alla prova le vostre capacità nell’uso dei ninjutsu e delle varie arti acrobatiche ninja, starà a voi dimostrare la vostra capacità nell’affrontarle, oltre a partecipare attivamente anche nelle sfide che non vedono coinvolti in prima persona per puntare sul probabile vincitore.

tipo: abilità, destrezza

n. giocatori: 3 – 5

durata: 20 min

VIRUS!

Durante la partita avrete accesso ad una serie di carte, alcune che raffigurano i vostri organi, altre che invece mostrano virus e loro cure. Durante il vostro turno potrete giocare una carta oppure scartarne alcune dalla mano per averne di nuove. Potrete giocare i vostri organi davanti a voi, oppure infettare gli avversari con i virus corrispondenti, oppure ancora curare i vostri organi infetti, chiunque riesca ad avere tutti e quattro i propri organi in salute giocati davanti a sé vince la partita e torna a casa sano e salvo, per gli altri beh… è probabile che il laboratorio presto debba assumere qualcuno…

tipo: carte

n. giocatori: 2 – 6

durata: 20 min

ISHTAR

Ishtar è un gioco dal regolamento assolutamente semplice, ma con una profondità tale da farvi rimanere a bocca aperta già nel corso delle prime partite. Al termine della partita otterrete punti sia per la costruzione dei giardini intorno alle varie città, che per la realizzazione di altri obiettivi di gioco. Chi riuscirà ad assumersi il merito più grande nella realizzazione di questa meraviglia del mondo antico?

tipo: family

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 min

MICHAEL

Michael è il caso più complesso di Disturbo Dissociativo della Personalità mai studiato. Le sue azioni sono guidate da 24 personalità diverse, che lo prendono e controllano la sua mente e il suo corpo senza sosta. Anche se il suo caso è diventato famoso e i media ne hanno parlato per alcune volte, nessuno ha davvero trovato una soluzione per aiutarlo e ora è vecchio, vive con sua madre in una casa di campagna. Nel ruolo di 4 brillanti studenti di psichiatria, vi verrà chiesto di parlare con Michael un’ultima volta, per capire chi sono “loro” e come possono finalmente ricongiungersi con il vero Michael. Ma attenzione, qualcuno non è contento della tua presenza …

tipo: cooperativo

n. giocatori: 1 – 4

durata: 60 – 90 min

MS EDIZIONI

WESTERN LEGENDS

Un vero e proprio sand box sotto forma di gioco da tavolo, potrete infatti darvi al gioco d’azzardo, cimentarvi nei panni di un mandriano, andare alla caccia dell’oro, rapina una banca, cacciare i banditi, andare dietro a strane dicerie, diventare un fuorilegge oppure tentare di mantere la pace. Ogni attività è assolutamente fattibile ed ogni piccolo passo vi porterà sempre più vicino alla leggenda!

tipo: gestione della mano, movimento, miniature, scommesse, bluf

n. giocatori: 2 – 6

durata: 60 – 90 min

PRIMO CONTATTO

All’inizio della partita gli alieni otterranno una griglia in cui alcuni attributi sono collegati a particolari simboli più o meno contorti, ma facilmente distinguibili, mentre gli umani disporranno sul tavolo una serie di oggetti da offrire agli alieni. Ogni alieni ha una diversa necessità di oggetti indicata da una carta schema e nel corso della partita, utilizzando i simboli attributo per comunicare con gli umani, dovrà riuscire ad ottenre ciò che desidera. Gli umani dal canto loro dovranno utilizzare la loro capacità di ragionamento per intuire a quale simbolo corrisponde ogni attributo, in modo da diventare sempre più capaci nell’offrire agli alieni l’oggetto giusto!

tipo: party

n. giocatori: 2 – 7

durata: 15 – 40 min

HANAMIKOJI

Benvenuti ad Hanamikoji, la strada delle Geisha più frequentata della vecchia capitale. Nei panni di 2 gestori di locali, dovrete riuscire ad attrarre il maggior numero di queste apprezzate artiste, ottenendo i loro strumenti preferiti che ciascuna di esse utilizza nelle arti in cui eccelle. Solo così potrete ottenere il favore dei clienti che riempiranno il vostro locale per godersi lo spettacoli di queste virtuose dame.

tipo: draft, controllo dell’area, gestione della mano

n. giocatori: 2

durata: 15 min

IL REGNO DELLA SABBIE

Il Regno delle Sabbie, una dimensione parallela al mondo materiale, sta morendo. La sua magia è stata prosciugata da migliaia di anni di sfruttamento. Il Regno è in pericolo e con esso anche il mondo materiale, ma nelle potenti rune potrebbe essere rimasta ancora qualche scintilla di magia. La Regina si è messa in viaggio nel disperato tentativo di risvegliare il loro antico potere. Riuscirai ad aiutare la Regina diventando così l’eroe del Regno delle Sabbie?

tipo: draft, piazzamento tessere

n. giocatori: 1 – 4

durata: 30 – 60 min

OLIPHANTE

ZOMBIE KIDZ EVOLUTION

Nel gioco, i giovani giocatori sono a scuola quando gli zombi iniziano ad attaccare, infiltrandosi negli ingressi, quindi sbarrando la strada per le classi. I giocatori si muovono attraverso le stanze e gli ingressi per eliminare gli zombi e mantenere piena la riserva di zombi. Se uno zombi deve entrare nella scuola ma nessuno è disponibile, la scuola è stata invasa e i giocatori perdono. Per vincere la partita, i giocatori devono bloccare ciascuno dei quattro ingressi poiché a quanto pare il custode ha abbandonato il posto e ha rinunciato alla scuola per aver perso. tipo: cooperativo, asimmetrico, dadi n. giocatori: 2 – 4 durata: 5 – 15 min PAPPY WINCESTER Pappy Winchester ci ha lasciati! Poverino, era il re dei truffatori e tutti sanno che era molto sporco! Il suo ultimo desiderio era che i suoi discendenti condividessero la sua fortuna e il ranch. Dopotutto, per lui la cosa più importante era che i suoi soldi rimanessero in famiglia! Pappy pensò a tutto e lasciò un elenco delle sue cose. In Pappy Winchester, tu e gli altri eredi siete ora riuniti attorno a questa mappa per dividere i possedimenti di Pappy … tipo: set collection, asta n. giocatori: 3 – 5 durata: 40 min PLOUF PARTY Il gioco è sapientemente confezionato in modo da sembrare una piscina delle dimensioni di un libro tascabile e intorno al bordo della piscina ci sono 18 spazi. Gli spazi vengono riempiti casualmente con le 18 pedine, 3 di 6 colori ciascuna, e ad ogni giocatore viene assegnato segretamente un colore. Il tuo turno consiste nel raccogliere una delle pedine, guardare il numero (1, 2 o 3) in basso e spostarlo di molti spazi. Se atterra su un’altra pedina, la spinge nella piscina! Il vincitore è l’ultimo pedone in piedi. tipo: family, party, memory, eliminazione diretta giocatori: 2 – 6 durata: 10 min UXMAL I sacerdoti di un’antica città hanno accettato di onorare i loro idoli costruendo la Piramide di Uxmal. Tuttavia, solo a uno di loro verrà assegnato il rispettabile titolo di Sommo Sacerdote. Per diventare il prete più famoso, i giocatori devono onorare gli dei pregando per loro e guadagnando il loro favore. Fai attenzione, tuttavia, poiché la loro influenza è instabile e soggetta a cambiamenti e i rivali non esiteranno a maledire gli idoli per ostacolare la salita di tutti al potere in Uxmal! tipo:family n. giocatori: 2 – 4 durata: 20 – 40 min QUANTIK Quantik è un puro gioco di strategia astratta. L’obiettivo è quello di essere il primo giocatore a porre le quarte diverse forme di una linea, una colonna o una zona quadrata. Ogni turno i giocatori metteranno uno dei loro pezzi sul gioco da tavolo. È vietato mettere una forma in una linea, una colonna o un’area su cui questa stessa forma è già stata posta dall’avversario. Possiamo raddoppiare una forma solo se abbiamo giocato noi stessi il precedente. Il primo giocatore che piazza la quarta forma diversa in una riga, colonna o zona vince immediatamente la partita, indipendentemente da chi possiede gli altri pezzi di quella mossa vincente. tipo: astratto n. giocatori: 2 durata: 20 min KLASK 4 KLASK 4 presenta il gameplay di KLASK, ma all’interno di un’area di gioco circolare con quattro goal in modo che quattro giocatori possano competere contemporaneamente. tipo: abilità, destrezza n. giocatori: 4 durata: 10 – 15 min

PENDRAGON GAME STUDIO

BONELLI KIDS

I Bonelli Kids sono l’incarnazione deformed dei più famosi personaggi delle serie a fumetti della Sergio Bonelli Editore. In questo gioco di carte si scontreranno a forza di buccie di banane, giocattoli e macchine a pedali due dei personaggi più famosi della scuderia Bonelli: Martin Mystere e Zagor.

tipo: family

n. giocatori: 2

durata: 30 min

L’ISOLA DEI VULCANI

Diversi secoli fa, antichi popoli raggiunsero le coste del mitico continente di Mu, una terra ricca di vulcani e geyser attivi da essere inospitale all’uomo. Così per ottenere la benevolenza dei loro dei, i nuovi arrivati decisero di utilizzare la pietra lavica per costruire ed erigere grandi statue per calmare l’ira delle divinità. Ma così misero in pericolo la già precaria situazione del continente: i vulcani iniziarono ad eruttare con tutta la loro energia. Si crearono profonde fratture nel terreno che lentamente aprirono diverse spaccature. Molte terre affondarono e scomparvero nelle profondità dell’Oceano lasciando una piccola isola, quella che noi oggi conosciamo come Isola di Pasqua. I giocatori dovranno provare a mettere in salvo il proprio popolo dalla distruzione, riuscendo a mantenerlo nelle lande più sicure dell’isola erigendo i Moai nei posti giusti e programmando le giuste fratture per la distruzione dei villaggi e degli avversari.

tipo: controllo del territorio

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 min

RICK & MORTY – 100 GIORNI

Vivete le avventure interdimensionali di Rick & Morty più incredibili e allucinanti! Esplorate i luoghi più strani della galassia, fatevi aiutare dai vostri alleati, annientate i vostri avversari, usando le invenzioni più improbabili per controllare l’universo ed essere i Rick & Morty più potenti di tutte le dimensioni! Giocando bene le vostre carte, potrete essere il cetriolo nelle chiappe dei vostri nemici! Rick & Morty 100 Giorni è un gioco assolutamente non politically correct, ispirato al famosissimo e irriverente cartone animato, dove i giocatori si sfideranno viaggiando tra le dimensioni e chiudendo i portali con le risorse raccolte lungo i loro viaggi. Partecipate anche voi questo folle viaggio interdimensionale. Wubba lubba dub dub!

tipo: piazzamento lavoratori, draft

n. giocatori: 2 – 4

durata: 45 – 70 min

PLAYAGAME

ICE TEAM

In Ice Team due squadre di orsi polari si sfidano in una scivolosissima corsa senza precedenti, piena di sorprese, pericoli e pinguini! Concorrerai a una pazzesca e frenetica corsa con il tuo team di orsi, durante la quale dovrai anche cercare di catturare il maggior numero di pesci possibile e proteggerli dalle grinfie della squadra avversaria.

tipo: scommesse, mappa modulare

n. giocatori: 2

durata: 20 min

LITTLE BIG FISH

Fai crescere i tuoi pesci mangiando il plancton o cerca di sfuggire all’avversario sfruttando gli antichi relitti adagiati sul fondo dell’oceano. Per vincere dovrai sfruttare il tuo senso tattico ed essere più audace dell’avversario. Ma attenzione, il mare a volte riserva delle sorprese che non sempre sono piacevoli…

tipo: astratto, family

n. giocatori: 2

durata: 10 – 15 min

RAVEN DISTRIBUTION

CARTOGRAPHERS: A ROLL PLAYER TALE

Ambientato nell’universo Roll Player un roll’n’write dove i giocatori dovrsnno guadagnarsi reputazione eseguendo gli editti della Regina, nella versione italiana anche una Carta Promo Speciale per Roll Player e una mini espansione esclusiva già nella scatola base.

tipo: roll’n’write, costruzione del territorio

n. giocatori: 1 – 100

durata: 30 – 45 min

RED GLOVE

TUTTI IN TRENO

una sfida tra macchinisti per costruire il treno più veloce e puntuale, tiro di dado e scelte strategiche di movumento sono le principali meccaniche del titolo.

tipo: family

n. giocatori: 2 – 5

durata: 30 min

BATTLESTAR GALACTICA STARSHIP BATTLE (Tesla Games)



Al comando di un gruppo di piloti Cylon o delle Colonie dovrete riuscire a spuntarla in una serie di schermaglie spaziali degne della serie televisiva. L’originale meccanica di manovre che ha reso celebre Wings of Glory ed i suoi successori viene resa ulteriormente più avvincente in questo ambientazione spaziale dove manovre ed inseguimenti si susseguono tra continui cambi di manovra ed incredibili colpi di scena. Un set di regole semplici che vi permetteranno di pilotare sia navicelle della serie originale che di quella rivisitata recentemente, con piloti e personaggi ormai scolpiti nel cuore dei molti fan.

tipo: miniature

n. giocatori: 2

durata: 30 min

XV GAMES

CHARTAE

In Chartae, i giocatori assumono il ruolo di cartografi che cercano di ricordare e costruire un’antica mappa. Il gioco è composto da sole nove tessere quadrate, che rappresentano parti di una mappa. Ogni tessera ha una zona di terra e una zona di acqua. Un giocatore tenta di collegare le zone di terra, le altre zone d’acqua. Ogni turno devono decidere se vogliono ruotare una tessera o posizionarne una nuova. Quando la mappa è completa, vince il giocatore che ha collegato la maggior parte delle zone.

tipo: astratto

n. giocatori: 2

durata: 10 min