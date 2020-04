Twilight – la saga completa su Italia 1

Dopo aver completato la maratona dedicata alla saga cinematografica completa di Harry Potter, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Italia 1 ha annunciato che a partire da venerdì 10 aprile e per i venerdì successivi proporrà in prima serata la saga cinematografica completa di Twilight.

Appuntamento quindi venerdì 10 aprile alle 21.15 con il primo film della saga che sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Play.

Twilight è un ciclo di romanzi di genere paranormal romance scritto da Stephenie Meyer, a cominciare dal 2005. La saga ha come protagonista Bella Swan, un’adolescente che si trasferisce da Phoenix a Forks nella penisola di Washington, e si innamora di un vampiro chiamato Edward Cullen.

La saga cinematografica è interpretata da Kristen Stewart nel ruolo di Bella Swan e da Robert Pattinson – prossimo Batman al cinematografico – nei panni di Edward Cullen ed è composta da 5 film: Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e Parte 2, usciti tra il 2008 e il 2012.

Pur registrando parecchie critiche negative, il primo film ha incassato globalmente oltre 292 milioni di dollari.

Durante il lancio pubblicitario del primo film, il settimanale americano Entertainment Weekly pubblicò, il 14 luglio 2008 una copertina con i due protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson truccati nei loro rispettivi ruoli di Bella Swan ed Edward Cullen. La copertina della rivista fece scatenare nei milioni di fan della saga sparsi per il mondo, un’ondata di protesta per la scelta dei due attori protagonisti. La foto infatti ritraeva Pattinson e Stewart truccati pesantemente non rispecchiando affatto le aspettative e le descrizioni dei personaggi del libro. La protesta si estese principalmente alla scelta di Robert Pattinson, facendo nascere dei veri e propri comitati anti-Pattinson con tanto di petizione on-line per annullare l’ingaggio dell’attore.