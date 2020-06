Ultraman – la data di uscita della serie Marvel

Marvel ha ufficializzato l’arrivo sugli scaffali delle fumetterie statunitensi di Ultraman: The Rise of Ultraman, si tratta di una miniserie con protagonista il celebre personaggio dell’altrettanto celebre franchise di fantascienza tokusatsu nipponico.

Uscirà a settembre negli Stati Uniti e sarà scritta da Kyle Higgins e Mat Groom con i disegni dell’italiano Francesco Manna, Michael Cho e Gurihiru. Copertina è invece firmata dal leggendario Alex Ross.

La miniserie, che amplierà la storia del personaggio pur rimanendo fedele alla sua storia, vede la luce dopo l’accordo stretto fra Marvel e Tsuburaya Productions dello scorso anno e fortemente voluta dall’editor in chief C.B. Cebulski.

Il vice president of publishing, Tom Brevoort, ha commentato dicendo che in tutto il mondo, Ultraman è un personaggio iconico e riconosciuto tanto quanto lo sono Spider-Man o Iron Man, quindi quando è stata offerta l’opportunità di presentare il suo mito a una nuova generazione, attraverso la sensibilità della Marvel, sarebbe stato impossibile non dedicarsi al progetto con solerzia. Brevoort ha promesso una marea di easter egg per i fan della classica serie del 1966 mentre per coloro che non hanno mai avuto alcuna esperienza con le storie di Ultraman prima d’ora, questa serie sarà un ottimo starting point imbastendo una storia epica.

Anche il CEO di Tsuburaya Productions, Takayuki Tsukagoshi, ha voluto esprimere il suo entusiasmo dicendo che con l’uscita della serie della Marvel, Tsuburaya Productions e Marvel stanno facendo fare un passo in avanti ad Ultraman verso un palcoscenico globale. Anche il CEO ha confermato che la storia raccontata nella miniserie è stata realizzata con il massimo livello di rispetto, qualità e creatività, il tutto in una storia che possa espandere l’universo del personaggio.

In Italia Edizioni Star Comics pubblica la più recente serie manga di cui vi riportiamo la sinossi:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!