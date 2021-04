In occasione della conferenza stampa virtuale per promuovere il nuovo trailer di Fast & Furious 9, pubblicato nella giornata di ieri, al regista Justin Lin è stato chiesto della possibilità di un crossover con Jurassic World. Entrambi i franchise sono parte integrante della programmazione targata Universal Studios, e vedere Vin Diesel e compagni scontrarsi con dei T-Rex rappresenterebbe l’apoteosi dell’assurdo.

Ma Fast & Furious è ormai pronto ad andare in qualsiasi direzione, persino nello spazio: la scena vista nel trailer ha addirittura ricevuto l’approvazione degli scienziati. In ogni caso, il regista non ha escluso un possibile crossover:

“Non ho mai detto di no a nulla perchè non abbiamo limiti. La nostra filosofia è sempre stata quella di spingere questa saga in direzioni inimmaginabili. E al momento è tutto quello che posso dire”.

Anche Michelle Rodriguez, una delle colonne portanti della saga, si è dimostrata particolarmente interessata all’idea:

“Quando raggiungi un certo traguardo non puoi far altro che inventarti dei crossover. I grandi brand lo fanno spesso anche se di solito ci sono di mezzo degli avvocati, ma non vedo perchè una cosa del genere non possa funzionare”.



Fast & Furious incontrerà il mondo di Jurassic World?

Il nono capitolo di Fast & Furious arriverà nelle sale americane il 25 giugno. In Italia si parla di un’usicta a luglio, ma nulla è ancora stato confermato. Nel cast troviamo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Hellen Mirren e John Cena, che vestirà i panni del perfido fratello di Dominic Toretto.

Universal ha già annunciato che la saga si concluderà con il decimo e l’undicesimo capitolo, ma in futuro ci possono essere nuove occasioni per espandere il brand. Questa la sinossi ufficiale di Fast & Furious 9:

Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).

Per ingannare l’attesa in vista del nuovo film, potete recuperare il box set in Blu-Ray dei primi otto capitoli. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.