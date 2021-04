Un giorno sarà possibile comunicare con i ragni? Il MIT dice sì

Secondo nuovi studi condotti da alcuni ricercatori del MIT, un giorno potrebbe essere possibile comunicare con i ragni (se volete approfondire la vostra conoscenza su questa specie, potete trovare un libro a questo link). Infatti, gli aracnidi usano le loro intricate ragnatele per intrappolare i pasti, navigando attraverso la struttura usando le vibrazioni che percepiscono attraverso i peli sulle loro gambe. Un team di ricercatori del MIT ha riferito di aver tradotto quelle vibrazioni in toni musicali che potremmo usare come metodo di comunicazione con questa affascinante specie, utilizzando il loro mondo vibrazionale come mezzo per il linguaggio.

Il team ha presentato la ricerca durante la riunione di primavera dell’American Chemical Society. Per capire i suoni di una ragnatela, hanno ospitato un ragno nel loro laboratorio e hanno scansionato con il laser la rete che ha realizzato, in sezioni trasversali bidimensionali. “I ragni vivono in questo universo vibrazionale, vivono in questo mondo fatto di vibrazioni e frequenze, a cui ora possiamo accedere“, ha detto in una telefonata il coautore dell’articolo Markus Buehler, scienziato dei materiali al MIT. “Una delle possibilità che questo studio ci permette di indagare è che possiamo iniziare a comprende la percezione che i ragni hanno del mondo circostante”.

Essendo anche un musicista, Buehler combina regolarmente la sua conoscenza della scienza computazionale con la composizione e ricava musica dai processi del mondo naturale. Il progetto della ragnatela è (letteralmente) più avanzato del suo lavoro precedente, incentrato sulla traduzione delle proteine in composizioni musicali. Un recente progetto ha tradotto in suono una proteina chiave del nuovo COVID-19.

Molte di queste interpretazioni musicali del mondo sono su Soundcloud di Buehler (potete trovarle a questo link). Buehler e il suo team di sette persone traspongono i suoni del mondo, che normalmente non potremmo percepire, nella nostra gamma udibile. “A differenza di una proteina, dove dobbiamo seguire le leggi della meccanica quantistica, una ragnatela segue la meccanica newtoniana“, ha detto Buehler. “Possiamo usare le stesse equazioni che usiamo per una corda di chitarra. Le proprietà del materiale sono diverse, ma essenzialmente è la stessa equazione per la vibrazione stessa“.

Per un ragno, i suoni significano sopravvivenza, poiché possono sentire l’impatto della preda sulla rete o percepire la danza del tip tap di un corteggiatore. L’aspirazione a lungo termine è quella di essere in grado di comunicare con un ragno su una ragnatela, ha detto Buehler. Per iniziare questo processo, i ricercatori “giocheranno” sulla ragnatela in un modo che susciti una risposta da parte del ragno. In seguito, imitare un altro ragno durante una conversazione potrebbe aprire la strada al dialogo con gli aracnidi. “I ragni tacciono e anche la ragnatela stessa è qualcosa che non si associa, normalmente, al suono“, ha detto Buehler. “Stiamo cercando di dare una voce al ragno in modo che forse un giorno potremo fare due chiacchiere con lui, e magari suonare una canzone insieme“.