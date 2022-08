Ci sarà un importante ritorno in Batman vs Robin, la miniserie di 5 numeri scritta da Mark Waid con matite di Mahmud Asrar (Conan the Barbarian). La miniserie, che partirà a settembre negli Stati Uniti, è uno spin-off di Batman/Superman: World’s Finest, ovvero la testata che Mark Waid ha rilanciato con matite di Dan Mora, e dell’evento Shadow War che ha coinvolto nei mesi scorsi le serie Batman, Robin e Deathstroke Inc.

Vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura per evitare SPOILER!

Un importante ritorno in Batman vs Robin di Mark Waid

Come ben sappiamo, Batman ha recentemente perso uno dei suoi più fidati alleati: Alfred Pennyworth. Ucciso da Bane nel ciclo La Città di Bane che ha chiuso la gestione firmata da Tom King, il fedele maggiordomo tuttofare è stato ucciso davanti ad un inerme Robin (Damian Wayne) che si è addossato la colpa della sua morte, allontanandosi dal padre e intraprendendo un percorso oscuro di catarsi.

Recuperate il nostro articolo: Batman – i fumetti essenziali

Come spesso accade nei fumetti però la morte non è mai qualcosa di definitivo: Alfred infatti è vivo e vegeto, almeno a giudicare dalla anteprima che DC ha fornito di Batman vs Robin #1. Dopo aver abbandonato Villa Wayne, durante la Joker War di James Tynion IV, Bruce Wayne sente il bisogno di tornare alla sua vecchia casa incontrando proprio il redivivo maggiordomo. Ma cosa è accaduto?

A spiegarcelo è lo stesso Mark Waid nel trailer della miniserie:

L’autore commenta: