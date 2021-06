Un manoscritto originale di AD&D messo all’asta per oltre 10000 dollari

Il manoscritto originale di Advanced Dungeons & Dragons: Deities & Demigods è stato recentemente messo all’asta su eBay, e le offerte per poterselo accaparrare hanno già ampiamente superato i 10.000 dollari. Stampato nel 1980, il documento, non rilegato, è stato scritto da James M. Ward, uno dei game designer di TSR per lo storico gioco di ruolo.

Il venditore, l’utente eBay Clay.74, sostiene che il manoscritto è stato posto in vendita nelle stesse identiche condizioni nel quale è stato rinvenuto, assieme alla scatola di cartone nel quale era conservato. Le fotografie a corredo dell’annuncio di vendita, sembrano mostrare blocchi di testo riguardanti statistiche e particolari dell’ambientazione, oltre ovviamente a dettagli sul pantheon di divinità descritte poi nella prima versione stampata, con copertina rigida, di AD&D: Deities & Demigods.

Un’altra fotografia, mostra invece un documento apparentemente firmato da Ward di proprio pugno, e datato 2021, nel quale si afferma l’autenticità dell’articolo, un pezzo unico ed importantissimo della storia di TSR, come solo l’originale dattiloscritto di AD&D: Deities & Demigods può essere. Una vera e propria reliquia.

Sempre secondo questa nota autografa, James M. Ward racconta di aver ricevuto dalla redazione di TSR un plico di 750 fogli bianchi. L’autore, a quel punto avrebbe preso un foglio alla volta, lo avrebbe inserito nella sua macchina da scrivere, e su ognuno avrebbe descritto una nuova divinità, un oggetto magico, una figura eroica o un nuovo mostro.

Al momento della scrittura di questo articolo, le offerte per il manoscritto originale di Advanced Dungeons & Dragons: Deities & Demigods sono arrivate alla bellezza di 12.300 dollari statunitensi. Decisamente un ottimo affare per il fortunato venditore che, ci tiene a dirlo, non è disposto a effettuare rimborsi in caso di compratori insoddisfatti. L’oggetto sembra proprio essere autentico, ma c’è comunque da fare attenzione, in caso foste interessati all’acquisto, perché le offerte non sembrano essere intenzionate a fermarsi!