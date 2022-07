Dopo oltre un anno e mezzo, domani il 13 luglio 2022 tornerà finalmente la seconda parte di Chainsaw Man, manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, meditante i sistemi online Shueisha. Nella seconda parte un nuovo personaggio femminile farà la sua apparizione e sembra più tosta che mai!

Un nuovo personaggio nella seconda parte di Chainsaw Man

La seconda parte di Chainsaw Man riprenderà la narrazione con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen) e sarà serializzata attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+.

Per promuovere la ripresa della pubblicazione del manga è stato pubblicato un poster che mostra una giovane donna in uniforme scolastica con i capelli scuri tirati indietro. Nelle sue mani tiene la testa decapitata dello stesso Chainsaw Man e, per qualche motivo, il personaggio è affiancato da un pollo senza testa con un fiocco legato al collo. Per ora non sappiamo nulla su questo personaggio nemmeno il nome quindi non ci resta che attendere domani per saperne di più!

Chainsaw Man: il manga

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. mentre la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, ma sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+ e avrà inizio nel corso delle prime fasi dell’estate del 2022. La seconda parte adatterà l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen).

In Italia la serie è edita dalla Planet Manga che descrive così la trama:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti.

Vi ricordiamo che quest’anno uscirà l’adattamento anime e in Italia sarà disponibile, sottotitolato, per Crunchyroll.