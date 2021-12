Il nuovo trailer di Peacemaker pubblicato da HBO Max

Peacemaker debutterà il prossimo 16 gennaio su HBO Max con i primi 3 episodi degli 8 totali. La serie serve da follow-up al film del DC Extended Universe dello scrittore-regista James Gunn, The Suicide Squad – Missione Suicida (leggete la nostra recensione) e riprenderà proprio dalla fine di quest’ultimo, esplorando le conseguenze, ma non solo, della missione a Corto Maltese. Nella tarda serata italiana di ieri HBO Max ha pubblicato il nuovo trailer di Peacemaker sul suo canale YouTube ufficiale.

Il nuovo trailer di Peacemaker

Peacemaker seguirà gli eventi di The Suicide Squad. Protagonista della serie è Peacemaker, interpretato da John Cena. La serie esplorerà le origini del personaggio, creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per la Charlton Comics, per poi entrare nell’universo DC dopo l’acquisizione della casa editrice da parte della DC Comics. Peacemaker è un uomo che crede alla pace ad ogni costo e non importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato.

Presumibilmente verrà coinvolto a lavorare alle spalle della Waller con il suo staff, così come sarà coinvolto con Vigilante (interpretato da Freddie Stroma), un procuratore distrettuale di New York che diventa un antieroe che ha proprietà di guarigione rapida. Mentre i dettagli su Peacemaker sono scarsi finora, sappiamo che James Gunn ha scritto lui stesso tutti gli 8 episodi della serie e ne ha diretto la maggior parte, dopo l’approvazione del produttore della pellicola, Peter Safran, e del presidente della DC Films, Walter Hamada.

Qui sotto potete guardare il nuovo traile ufficiale della serie:

Peacemaker vede nel cast, oltre a John Cena anche Chris Conrad nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo, Robert Patrick che interpreta Auggie Smith, Jennifer Holland nel ruolo di Emilia Harcourt, Steve Agee nel ruolo di John Economos.