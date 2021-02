Un vero Castello Errante di Howl sta venendo costruito

Stanno continuando i lavori per la realizzazione del parco a tema dedicato allo Studio Ghibli nella prefettura di Aichi, in Giappone, dove verrà costruito anche un vero e proprio Castello Errante di Howl, considerato uno dei protagonisti del film omonimo.

A differenza di quello che succede nel lungometraggio, il castello non si muoverà (per forza di cose) e sarà più piccolo di quello originale. Tuttavia, come fatto notare dal portale Tokyo Shimbun, sarà alto quanto un edificio da quattro o cinque piani e sarà collocato nell’area della Witch Valley del parco.

Il parco sarà, infatti, suddiviso in diverse aree come Il Magazzino Gigante di Ghibli, pieno di ogni sorta di oggetto dello studio; La foresta di Dondoko a tema Totoro; il villaggio della Principessa Mononoke; Springtime of Life Hill ha attrazioni sul a tema La Ricompensa del Gatto e I Sospiri del mio Cuore; Witch Valley offrirà attrazioni a tema Kiki, Consegne a Domicilio e, come detto prima, Il Castello Errante di Howl.

L’apertura del parco a tema è prevista per l’Autunno del 2022, ma il villaggio della Principessa Mononoke e Witch Valley apriranno un anno dopo, nel 2023. L’intera costruzione costerà 34 miliardi di yen (circa 323 milioni di dollari). È probabile che il parco a tema attiri circa 1,8 milioni di visitatori ogni anno, con benefici economici annuali di ¥ 48 miliardi ($ 455 milioni), emergenza sanitaria permettendo, ovviamente.

Ci sarà molto spazio naturale e incontaminato, come le ambientazioni di molti film di Ghibli, oltre che le classiche attrazioni dei parchi divertimento. Tuttavia, le enormi montagne russe che si trovano spesso nei parchi a tema non saranno a favore dei percorsi naturalistici ispirati ai film, poichè l’obiettivo è immergere i visitatori nei mondi dello Studio Ghibli.