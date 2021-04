Uncharted: il film ritarda ancora (ma di poco)

Uncharted è l’attesa pellicola con Tom Holland e Mark Wahlberg tratta dal celebre franchise videoludico a cura di Naughty Dog e disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation. Dopo una lungo periodo di produzione scandito da continui slittamenti e rinvii, dovuti anche a vari cambi alla regia, la pellicola ha ora subito un ulteriore, piccolo ritardo.

L’uscita prevista per il prossimo 11 febbraio 2022 è stata infatti ulteriormente modificata da Sony Pictures: la nuova data di rilascio relativa ai cinema statunitensi è ora prevista una settimana dopo, ovvero il 18 febbraio 2022. Si tratta, di fatto, di un posticipo davvero minimo, specie se confrontato ai ritardi più sostanziali dei mesi scorsi (qui la notizia originale).

Il film avrebbe dovuto uscire inizialmente il 5 marzo 2021, per poi essere rinviato all’8 ottobre dello stesso anno e successivamente al 16 luglio 2021. Autori come David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight si sono alternati in cabina di regia, sino alla scelta finale di Ruben Fleischer (Venom), incaricato di portare la pellicola sul grande schermo.

La storia del film racconterà le vicende del giovane Nathan Drake prima degli eventi visti nella saga di videogiochi. Holland vestirà i panni del giovane protagonista agli albori della sua carriera da “tombarolo”, accompagnato dal suo amico e mentore Victor “Sully” Sullivan (Mark Walhberg). Nel cast, troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins hanno scritto la sceneggiatura su una storia originale di Mark D. Walker, Jon Hanley Rosenberg e Dan Trachtenberg. Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad figurano come produttori, assieme anche a Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog.

Le riprese di Uncharted sono in ogni caso ufficialmente terminate, con la pellicola che si trova al momento in fase di post-produzione.