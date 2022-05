Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima), prossimo cortometraggio del franchise di Gundam, che andrà a rivisitare il 15° episodio dell’anime televisivo originale di Mobile Suit Gundam, uscirà nella sale cinematografiche giapponesi il 3 giugno. Ora Bandai Namco Filmworks ha pubblicato sul suo canale YouTube una nuova clip di Gundam: Cucuruz Doan’s Island che mostra in anteprima la scena dei negoziati tra Gopp e M’Quve.

La clip di Gundam: Cucuruz Doan’s Island

Come ben sappiamo la storia di Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island è ambientata dopo la difesa della Federazione di Jaburo, con la Federazione che pianifica di rinnovare le offensive sul quartier generale dell’invasione di Zeon a Odessa. Amuro e la Base Bianca si dirigono a Belfast per rifornirsi, ma la Base Bianca riceve nuovi ordini: dirigersi verso “l’Isola del Non Ritorno” per cercare e distruggere qualsiasi Zeon ritardatario. Amuro parte sull’isola alla ricerca di spie Zeon, ma trova un gruppo di bambini e un mobile suit Zaku sull’isola presumibilmente disabitata. Con il Gundam lasciato indietro, Amuro incontra un uomo che si fa chiamare Cucuruz Doan. Dopo aver scoperto il segreto dell’isola, Amuro tenta di tornare al Gundam per scappare.

In questa nuova clip di Gundam: Cucuruz Doan’s Island vediamo il comandante della Federazione Gopp che conversa via trasmissione con il colonnello di Zeon M’Quve, uno dei più fedeli subordinati di Kycilia Zabi. M’Quve dice a Gopp di fermare l’imminente attacco della Federazione a Gibilterra e minaccia la distruzione di Washington, Londra, New York e altri centri metropolitani se Gopp non lo farà.

A proposito del film

Il creatore del manga e animatore Yoshikazu Yasuhiko dirige il film, ed è anche accreditato per il character design insieme ad Atsushi Tamura (Weathering With You) e Tsukasa Kotobuki (Mobile Suit Gundam: The Origin, Saber Marionette J). Ka Hee Im è accreditato come assistente alla regia. Toshizo Nemoto (Macross Delta) sta scrivendo la sceneggiatura. I progettisti meccanici di lunga data di Gundam Kunio Okawara, Hajime Katoki e Kimitoshi Yamane sono accreditati per la progettazione meccanica del film. Takayuki Hattori (Mobile Suit Gundam: The Origin) sta componendo la musica. Yūji Kaneko è il direttore artistico, mentre Nagisa Abe è il color key artist. Takeshi Katsurayama e Ryō Iijima sono i direttori della fotografia del compositing. Shuhei Morita è il direttore delle linee CGI insieme a Morihito Abe. Kazuhiro Nii è al montaggio e Sadayoshi Fujino è il direttore del suono.

Il cast comprende: Toru Furuya nel ruolo di Amuro Ray, Ken Narita è Bright Noa, Satomi Arai è Mirai Yashima e Megumi Han nel ruolo di Sayla Mass. Abbiamo poi Toshio Furukawa nel ruolo di Kai Shiden, Hideki Nakanishi nel ruolo di Hayato Kobayashi, Misato Fukuen nel ruolo di Fraw Bow e Tomofumi Ikezoe nel ruolo di Sleggar Law, Yuma Uchida nei panni di Marcos, il maggiore tra i bambini che Cucuruz Doan sta proteggendo e Fu Hirahara nei panni di Cara, una ragazza che funge da figura materna per i bambini dell’isola.