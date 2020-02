Universal Pictures, arriva la collana dei film cult numeri 1

Dalla Universal Pictures Home Entertainment Italia arriva una speciale collana dedicata ai numeri 1: i film capolavori del cinema racchiusi in una combo DVD+Blu-ray.

Una delle più grandi case cinematografiche mondiali produttrice di alcuni dei più celebri capolavori sul grande schermo, pubblicherà in una collana speciale proprio quelle che sono divenute nel tempo le pietre miliari del cinema. La Universal Pictures, in particolare la divisione Home Entertainment Italia, ha annunciato l’uscita della raccolta in edizione limitata per il 19 marzo 2020, disponibile sia presso i rivenditori in-store che online.

Si tratta di una collezione che racchiuderà al suo interno tutti quei titoli che rappresentano l’eccellenza del cinema, così innovativi da aver riscritto la storia di quest’ultimo ed essere diventati d’esempio per le produzioni degli ultimi anni, nonché icone della nostra cultura pop. Non possono che venire in mente, in questo caso, film come Blues Brothers, Ritorno al Futuro o Fuga da Alcatraz. Universal proporrà quindi i numeri 1 per definizione per aver fatto la storia, i film cult e i primi capitoli di franchise di successo in una collana che farà felici sia i collezionisti di DVD che di Blu-ray, dal momento che comprenderà le edizioni in risoluzione standard, ma anche quelle in alta definizione per godere appieno di ogni fotogramma.

Universal Pictures ha anche annunciato inoltre che ciascun cofanetto includerà al suo interno anche un booklet fotografico con le immagini e le citazioni più celebri di ogni film, oltre ad un magnete da collezione e la locandina originale. Dei veri e propri pezzi da collezione in edizione limitata, non solo per il contenuto, ma anche per la sua veste grafica unica e disegnata ad hoc per essere caratteristica di ciascun film e al contempo omogenea con l’intera raccolta.

La collana dei numeri 1 sarà composta da 4 wave e sarà composta da un totale di 40 titoli. I film annunciati per la prima wave disponibile dal 19 marzo sono: Animal House, Tremors 1, American Gigolo, Bourne Identity, Apollo 13, Grease, Fuga Da Alcatraz, Blues Brothers, Ritorno Al Futuro 1, E.T. L’extra-Terrestre, Incredibile Hulk. Alcuni dei cult preannunciati, invece, per le prossime uscite di questa raccolta combo DVD+Blu-ray saranno invece Lo Squalo, Jurassic Park, Bastardi senza gloria tra gli altri.

Una collezione che, sia i cinefili che chi si accinge ad avvicinarsi ai cult che hanno fatto la storia del cinema per la prima volta, non potranno perdere di certo.