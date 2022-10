Michael B. Jordan si prepara a tornare nei panni del pugile prodigio Adonis Creed nel terzo capitolo del franchise spin-off a lui dedicato. Accanto a lui una new entry d’eccezione: Jonathan Majors, attore scelto dai Marvel Studios per interpretare Kang il Conquistatore e già visto nella serie Loki come una sua variante. Il suo ruolo in Creed III, come rivelato dalla sinossi ufficiale e dal trailer mostrato in rete, sarà alquanto particolare.

Adonis contro Damian nel primo trailer di Creed III

Jonathan Majors sarà Damian, ex amico d’infanzia di Adonis che, dopo aver scontato una lunga pena in prigione, vuole ottenere la sua chance per redimersi e vuole prendersela sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un pugile che non ha nulla da perdere. In molti pensavano che il villain di questo film sarebbe potuto essere il figlio di Clubber Lang (pugile interpretato da Mr. T nella saga di Rocky), ma così non sarà. Creed III arriverà nelle sale italiane il 2 marzo 2023 e sarà distribuito da Warner Bros.

Questa volta Michael B. Jordan avrà un ruolo duplice, essendo infatti protagonista e al tempo stesso regista del film. La sceneggiatura sarà curata da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zack Baylin (King Richard) basata su una storia sviluppata da Ryan Coogler, regista del primo Creed e di Black Panther. Al momento sembrerebbe essere confermata l’assenza di Sylvester Stallone dal film, che ha deciso di prendersi una pausa definitiva dal mondo di Rocky.

Nessun nemico è come il passato. Dal regista Michael B. Jordan, arriva il trailer ufficiale di #Creed3, solo al cinema dal 2 Marzo 2023. pic.twitter.com/itElWf9TLj — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) October 18, 2022

Durante una conferenza stampa virtuale per promuovere il lancio del trailer, Michael B. Jordan si è detto entusiasta di poter stare anche davanti alla telecamera e raccontare una nuova storia, prendendo spunto dalle sue esperienze di vita quotidiane. “Ho interpretato questo personaggio per ben due volte e ci convivo da ormai sette, otto anni. Avevo molto da dire come giovane uomo di colore e volevo fare in modo che il mio vissuto avesse un impatto anche su questo film” ha dichiarato l’attore. Nel cast di Creed III torneranno anche Viktor Drago (Florian Munteanu) e Bianca Taylor (Tessa Thompson).