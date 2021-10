Val Zod, il Superman con Michael B. Jordan trova gli sceneggiatori

Val Zod è il nome della nuova serie TV HBO Max tratta dai fumetti DC Comics, prodotta e interpretata con molta probabilità da Michael B. Jordan. Ora, l’atteso progetto televisivo dedicato a questa versione del tutto inedita dell’Uomo d’Acciaio – ovvero Superman – ha trovato i suoi sceneggiatori: Darnelle Metayer e Josh Peters sono infatti saliti a bordo del progetto, dopo aver lavorato ad American Snow e The Nola. La coppia di autori si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura di Transformers: Rise of the Beasts, prossimo capitolo cinematografico dedicato ai celebri robot Hasbro.

Stando a Deadline (qui la notizia originale), dunque, non sarà Ta-Nehisi Coates a occuparsi dello show, risultando al momento solo come produttore esecutivo assieme a Elizabeth Raposo e Stefano Agosto di Outlier Society. Il personaggio di Val Zod è stato creato da Tom Taylor, Nicola Scott e Robson Rocha nel 2014, tra le pagine di Earth 2 #1 (che potete recuperare su Amazon). Kryptoniano di Terra-2 riuscito a fuggire dal pianeta natale insieme a Kal-El e Kara Zor-El prima della sua distruzione, Val è rimasto nascosto all’umanità per diversi anni fino a quando i Wonders of the World (ossia la Justice League di Terra-2) non lo reclutarono per affrontare una versione malvagia del classico Superman chiamato Brutaal, vittima di un lavaggio del cervello da parte del malvagio Darkseid.

Ricordiamo anche che Warner Bros. e DC starebbero pensando a un rilancio di Superman anche e soprattutto passando per questa serie limitata, la quale potrebbe essere affiancata da un altro progetto (ancora avvolto nel più assoluto riserbo) che vedrebbe la partecipazione del produttore J.J. Abrams. Dalle uniche informazioni rilasciate, sarebbe stata scartata l’idea di utilizzare un Superman alternativo (quindi né Val Zod, né Calvin Ellis), raccontando quindi le avventure di Kal-El/Clark Kent ma ambientandole agli inizi del XX secolo, in una sorta di film storico e in costume nel senso stretto del termine.