Superman: Michael B. Jordan sta sviluppando la sua serie su Val-Zod

Secondo quanto riferito in esclusiva da Collider, Michael B. Jordan sta sviluppando una miniserie su Superman per HBO Max che vedrà come protagonista Val-Zod, celebre per essere il primo Superman nero della Terra-2. Nonostante sia uno dei personaggi più riconoscibili della DC Comics, Warner Bros. non ha ancora ben capito in che modo usare Superman a livello cinematografico e per questo motivo si sta proiettando verso le serie televisive. I giorni in cui Henry Cavill interpretava Kal-El potrebbero essere finiti e tutti i rumor attualmente indicano J.J. Abrams come colui che reinventerà il personaggio di Superman in futuro.

L’idea di un nuovo Superman live-action ha suscitato molte discussioni su ciò che WB e DC avrebbero dovuto fare per evitare i problemi riscontrati in passato. Un suggerimento che ha ottenuto molto supporto è stata l’idea di un attore nero che interpretasse il celebre supereroe, ma differente da Clark Kent. Ciò ha portato a numerosi casting, ma i fan erano già sicuri verso Michael B. Jordan: a quanto pare ci avevano visto bene!

Sempre secondo Collider, la società di produzione di Michael B. Jordan, Outlier Society, sta già sviluppando un nuovo progetto di Superman per HBO Max e questo avrebbe già pronta una sceneggiatura scritta, però, da uno sceneggiatore ancora sconosciuto. Attualmente, però, non è ancora sicuro se Jordan sarà solamente il produttore o anche l’interprete di Val-Zod.

Chi è Val-Zod?

Per chi non lo conoscesse, Val-Zod è un personaggio creato da Tom Taylor, Nicola Scott e Robson Rocha e ha fatto il suo debutto nei fumetti nel 2012 in Earth 2 #1 (che potete recuperare su Amazon). Il supereroe è un kryptoniano di Terra-2 che riuscì a fuggire dal pianeta natale insieme a Kal-El e Kara Zor-El prima della sua distruzione. Rimase nascosto all’umanità per diversi anni fino a quando i Wonders of the World , la versione della Justice League di Terra-2, non vennero a cercarlo per cercare di sconfiggere quello che sembrava essere un Superman sottoposto a lavaggio del cervello. Val-Zod ha, quindi, combattuto il clone di Superman di Darkseid chiamato Brutaal.

Sebbene Val-Zod abbia alcune somiglianze con i valori fondamentali e l’origine di Kal-El, è un personaggio unico che ha un grande potenziale per un adattamento live-action. Ora sarà affascinante vedere come la miniserie di Michael B. Jordan si svilupperà. Dopotutto Jordan è una delle star più impegnate di Hollywood e solo ora sta iniziando a sperimentare la regia con Creed III. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali sulla serie.