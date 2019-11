Vampire: the Masquerade – Blood Feud, finalmente partito il Kickstarter

È partita già da qualche giorno la campagna Kickstarter per finanziare il progetto Vampire: the Masquerade – Blood Feud, il Mega Board Game di Everything Epic, una casa di produzione indipendente americana, ambientata nel Mondo di Tenebra di Vampiri: la Masquerade.

In ritardo su quanto annunciato mesi fa, la campagna doveva infatti partire a giugno e il gioco consegnato in autunno, il Kickstarter non sembra aver entusiasmato, per il momento, gli appassionati di boardgame. Al momento in cui scriviamo, infatti, a undici giorni dalla fine della campagna solo duecentosessantaquatro sostenitori stanno finanziando il progetto, che non ha ancora raggiunto l’ammontare prefissato.

Probabilmente la particolare e ambiziosa formula del gioco non ha del tutto convinto la community o l’ha addirittura intimorita. Vampire: the Masquerade – Blood Feud, infatti, viene definito un MegaGame in grado di far giocare contemporaneamente da 4 a 32 giocatori, divisi in squadre, su più tavoli da gioco suddivisi in due stanze.

Sei a New York City, 2016, e ora è il momento… l’opportunità di impadronirsi della città è a portata di mano. Tutto quello che devi fare è prendere il comando, lanciarti sui nemici, negoziare con i tuoi “alleati” e mantenere le tue ambizioni. Diventa un personaggio nell’universo immortale di Vampire: the Masquerade, come un vampiro o un essere umano. Collabora con i membri della tua fazione per raggiungere i tuoi obiettivi prima dell’alba. Una città fatta di intrighi, morte, sangue e conflitti si trova sulla tua strada. Sta a te – e alla tua fazione – emergere e raggiungere la vetta. Chi schiaccerai sotto il tallone per arrivarci? Chi impiegherai come tuo alleato per raggiungere i tuoi obiettivi? Chi ti ostacolerà e metterà alla prova la tua ascensione? E chi devi uccidere per arrivarci?

Questo il metaplot che si cela dietro a Vampire: the Masquerade – Blood Feud, che comprende quattro stazioni di gioco uniche con quattro stili di gioco diversi.

Il Consiglio: politica, negoziazione, pianificazione e strategia in un mega gioco da tavolo. I giocatori potranno utilizzare le carte ambizione per guidare le proprie scelte strategiche e significative, ma dovranno usare anche la diplomazia e l’intrigo politico per giocare e fare accordi con gli altri partecipanti al gioco, per fare alleati e sconfiggere i nemici. Restando fedeli alla tua parola data o tradendo gli alleati in modo furtivo. Il mercato: per far salire di livello i personaggi e le risorse della propria fazione. Sul mercato è possibile ottenere nuovi titoli per i propri compagni giocatori che non solo li renderanno più potenti, ma anche più difficili da uccidere e da sconfiggere in battaglia, oltre a conferire loro abilità speciali uniche. Inoltre, sarà possibile fare affari con altre squadre, sfruttando il potere del proprio team per ottenere risorse gratuite che verranno utilizzate per le negoziazioni. La Orders Board: per controllare la città e dominare il proprio territorio. In questa stazione di gioco, si potrà muovere strategicamente le proprie unità sul tabellone, bloccando in modo ottimale i propri avversari e mantenendo i propri territori per aumentare il proprio livello di potenza. Ciò farà guadagnare alla propria squadra un grande vantaggio sul mercato e altro ancora. Sarà possibile impartire ordini alle proprie unità sulla mappa per ottenere risorse più preziose, reclutare nuove unità, sconfiggere le unità nemiche e mantenere posizioni strategiche. Il Cityscape: un paesaggio urbano tentacolare di New York. Qui sarà possibile viaggiare verso aree famose della città e mantenere le loro posizioni di potere sulla mappa, così da avere il miglior punto d’appoggio e affossare gli avversari. Sarà importante far crescere le proprie unità nel paesaggio urbano per prendere il controllo e sconfiggere i nemici, combattendo per le strade e gli edifici di New York.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina web della campagna Kickstarter, in cui è possibile anche scaricare una versione prototipo del regolamento, che è ancora in via di sviluppo. Non vi sarà alcuna impaginazione né illustrazione, ma consentirà ai curiosi di dare un’occhiata alle regole generali di Vampire: the Masquerade – Blood Feud.