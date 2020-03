Vampire: The Masquerade: Walk Among Us, gli audiolibri ufficiali

Vampire: The Masquerade: Walk Among Us, questo è il titolo della serie di audiolibri ambientati nel Mondo di Tenebra che Paradox Interactive metterà in vendita questo 16 Giugno in collaborazione con Harper Collins.

Dopo il gioco, arrivato alla quinta edizione, e alcuni videogiochi (come Bloodlines e Redemption), il famosissimo Gioco di Ruolo esordisce nel mondo della Narrativa. Sicuramente questo è un periodo propizio per la distribuzione di audiolibri. Vampire: The Masquerade: Walk Among Us sarà un progetto diviso in tre parti, scritto da tre autrici diverse e letto da tre voci diverse.

“A Sheep Among Wolves”, “Fine Print” e “A Land of Milk and Honey” saranno i primi tre titoli, tre storie completamente diverse tra loro per mostrare tre sfaccettature del complesso Mondo di Tenebra. I testi di Genevieve Gornichec, Cassandra Khaw e Caitlin Starling, tutte e tre già autrici di Horror, Fantasy e Sci-Fi, saranno raccontati in lingua originale da Erika Ishii (attrice), Xe Sands (già voce di moltissimi audiolibri) e Neil Kaplan (doppiatore e comico).

Vampire: The Masquerade è un celebre Gioco di Ruolo che appassiona giocatori in tutto il mondo dal 1991. L’ambientazione, comunemente nota come Mondo di Tenebra, è diventata un must per tutti coloro che subiscono il fascino dei mostri. In questo gioco il protagonista non è l’eroe che deve salvare il mondo, come nei classici fantasy, ma un mostro che si muove sullo sfondo delle Notti Eterne, una creatura che pur dovendo nascondersi vuole ottenere quanto più possibile dalla sua non vita.

Il marchio Mondo di Tenebra è stato acquistato nel 2015 dalla Paradox Interactive insieme alla White Wolf Publishing, trasformando a tutti gli effetti un prodotto ludico quasi esclusivamente stampato, finora, in un vero e proprio fenomeno transmediale. Sean Greaney, Brand Manager del Mondo di Tenebra alla Paradox, è stato felice di annunciare la consegna di questo mondo oscuro a tutti quei lettori che aspettavano da molto tempo delle storie di vampiri più complesse, mature e profonde di quanto sia attualmente in commercio.

In casa Harper Collins sono stati sorpresi che non ci fosse ancora una produzione di narrativa legata al Mondo di Tenebra, e questo esordio di tre voci giovani, molto diverse tra loro, sarà solo l’inizio, almeno nelle intenzioni della Casa Editrice.