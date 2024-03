Non vuoi pagare Spotify ma ascolti libri? Ecco la soluzione

Spotify è pronto a sfidare Audible, re indiscusso degli audiolibri: dopo aver aggiunto 15 ore di ascolto gratuito agli abbonamenti esistenti, oggi ha introdotto un’opzione da 9,99$ al mese che permetterà agli utenti con piano gratuito di accedere alla collezione di audiolibri. L’abbonamento, attualmente presente solo negli Stati Uniti, mette a disposizione 15 ore di ascolto e un catalogo di 200.000 titoli tra cui scegliere.

Con questa opzione, gli utenti gratuiti potranno continuare ad ascoltare musica e podcast con annunci pubblicitari, ma avranno accesso al catalogo di audiolibri. A prima vista però, non sembra un abbonamento particolarmente conveniente: Spotify Premium costa 10,99$, solamente 1$ in più, e offre oltre agli audiolibri musica e podcast senza annunci, oltre a tutti gli altri vantaggi che già conosciamo.

Parlando strettamente di audiolibri, il servizio è più economico di Audible, che negli USA costa 14,95$, ma che a sua volta non impone un limite di ore all’ascolto. C’è da dire che 15 ore sono molte e permettono di ascoltare più di un audiolibro, ma gli utenti più assidui potrebbero usare l'app per un numero maggiore di ore al mese, motivo per cui potrebbero continuare a usare Audible.

Per il momento gli audiolibri su Spotify sembrano essere un successo, dato che dal lancio della funzionalità il 45% degli utenti con piano gratuito si è interessata alla funzionalità e ha fatto ricerche in merito. Nell’ultimo trimestre, l’azienda ha fatto registrare il secondo aumento di utenti trimestrale più grande, superando i 600 milioni di utenti mensili attivi e raggiungendo più di 236 milioni di abbonati, il 15% in più dello scorso anno, nonostante il leggero aumento di prezzo (da 9,99$ a 10,99$). Non sappiamo se questo abbonamento arriverà anche nel nostro paese e quanto potrebbe costare, ma se accadrà, sarà interessante scoprire quanta concorrenza riuscirà a fare ad Audible.