Van Ryder Games. in arrivo la seconda stagione delle sue Graphic Novel Adventures

Van Ryder Games annuncia l'immissione sul mercato della seconda stagione delle sue Graphic Novel Adventures

Van Ryder Games introdurrà sul mercato, nel corso del terzo trimestre, una nuova “stagione” delle sue Graphic Novel Adventures, libri-gioco in solitario ricchi di indovinelli e giochi di logica di cui al momento è già disponibile la prima stagione. Anche in questo caso l’opera prende il via da una fortunata raccolta fondi su kickstarter, che ha visto raggiungere la ragguardevole somma di 150.860$ da parte di 1969 sostenitori (la prima campagna aveva raccolto 296.000$ da 3.850 sostenitori).

Adattando il formato delle graphic Novel, i giocatori iniziano dalla prima pagina e prenderanno decisioni che li porteranno a pagine diverse del libro ad altre pagine del libro. Ponendo una particolare enfasi sulla risoluzione di indovinelli e misteri, ogni gioco condurrà il giocatore attraverso una trama complessa che dovrà essere dipanata per poter vincere. Le pagine riporteranno dei QR Codes che, se scansionati, forniranno indizi e suggerimenti utili a superare le diverse sfide.

La stagione 2 aggiungerà 5 nuove avventure . In Mystery, il giocatore assume il ruolo di un supereroe che dovrà dimostrare di essere abbastanza bravo da entrare nella più grande super-squadra del mondo. Pirates: The Great Chase permetterà al giocatore di scegliere tra tre personaggi, ciascuno con caratteristiche diverse, che dovrà inseguire un prigioniero in fuga verso un’isola vicina. Pirates: The City of Skulls consentirà di portare avanti l’avventura esplorando una città fortificata. Saranno introdotte anche due nuove avventure di Sherlock Holmes, una in cui sarà possibile giocare sia come Holmes che come Moriarty, e una in cui potranno partecipare fino a due giocatori, con nel ruolo di Holmes e l’altro come Irene Adler.

Sebbene non sia stata indicata una fascia età adatta per giocarci, sarà necessario saper leggere e gli enigmi sono “progettati per essere difficili” e poter arrivare a richiedere ore per essere risolti.

Ogni libro-gioco verrà venduto separatamente ad un prezzo consigliato di $ 22,99.