Vergil (Devil May Cry 5) – Prime 1 Studio

Prime 1 Studio proprio in queste ore ha annunciato e aperto i preordini della bellissima e nuovissima statua di Vergil, ispirata al videogioco di Devil May Cry 5. Questa imponente statua sarà in scala 1/4 e realizzata per la maggior parte in resina, raggiungendo il peso di 12.7 Kg e un’altezza di 77 cm circa. La statica di Vergil sarà disponibili in due versioni: la Normal e la versione Exclusive che avrà un Orb di colore blu come bonus e farà parte della linea Ultimate Premium Masterline.

La statua di Vergil sarà riprodotta nei minimi dettagli con il suo lungo cappotto blu e la sua inseparabile Katana. La posa è ispirata ad una foto del videogame della modalità Bloody Palace. Segnaliamo che all’interno della box purtroppo non troveremo nessuna parte di ricambio per la statica in questione.

Devil May Cry è un videogioco prodotto dalla Capcom nel 2001, arrivato cronologicamente al quinto capitolo. Il videogame ha come per protagonista Dante, un mezzo demone figlio di un umana e del demone Sparda. Durante le avventure di Dante scopriamo che ha un fratello gemello di nome Vergil con cui ha un rapporto di amore/odio. I due sono praticamente identici in tutto e per tutto, ma si distinguono tra di loro attraverso un look completamente diverso: Vergil porta i capelli all’indietro, al contrario del fratello che li lascia incolti e i vestiti hanno un look più orientale di colore blu. Vergil a differenza di Dante predilige le armi bianche e non usa mai le armi da fuoco durante gli scontri.

La statua di Vergil (Devil May Cry 5) è già in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 849.00 Dollari per l’edizione Exlusive, mentre 799.00 Dollari per la versione Normal, con spedizione stimata nel periodo che va da Febbraio a Maggio 2021.