Spada e Scudo – Lucentezza Siderale è la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon e sarà in uscita il 27 Maggio. Oggi vi presentiamo in anteprima tre carte facenti parte di questo nuovo set, ambientato nella regione di Hisui vista nell’ultimo gioco per Nintendo Switch Leggende Pokémon: Arceus.

Lucentezza Siderale, tre carte in anteprima

“Potere, forza e autorità – I tre Pokémon partner di Hisui Typhlosion, Decidueye e Samurott fanno il loro strabiliante debutto in Lucentezza Siderale! Ognuno di loro porta le sue particolarità sul campo di battaglia, racchiudendo la natura unica della Regione di Hisui. Incanta gli avversari con il Typholosiondi Hisui e la sua Abilità Sfera Soprannaturale, che lascia gli avversari Confusi e Scottati, supera il Pokémon Attivo con la Freccia Diretta di Decidueyedi Hisui per infliggere 80 danni a un Pokémon in panchina, oppure prendi il controllo con la Posa Scaltra di Samurott di Hisui che – scartando una carta dalla mano – ti permette di pescare 3 carte dal mazzo. Porta l’antico potere della Regione di Hisui nel campo di battaglia!”

Ispirata al nuovo videogioco di Gamefreak Leggende Pokémon: Arceus, Lucentezza Siderale avrà molte illustrazioni dedicate ai Pokémon della regione di Hisui e introdurrà anche una nuova meccanica di gioco: quella dei Pokémon Lucenti, che vede protagonisti alcune mostri tascabili cromatici e le loro illustrazioni impresse sulla carta in maniera decisamente particolare. Questi, inoltre, avranno una potente e speciale abilità che influenzerà sicuramente il meta del GCC di Pokémon e i giocatori potranno possederne uno solo per mazzo.

