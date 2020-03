ViacomCBS: i progetti per le campagne #Alonetogether e #iorestoacasa su MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike e VH1

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta progressivamente modificando le abitudini di vita delle persone, che in misura crescente trovano nei media televisivi la loro finestra verso il mondo e verso gli altri. ViacomCBS Network Italia, consapevole dell’importanza del proprio ruolo sociale, porta nel nostro Paese la campagna social #Alonetogether promossa a livello globale da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, attraverso i canali MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike e VH1.

La suddetta iniziativa promuove unicamente messaggi positivi, legati al rispetto delle regole e al valore da dare al tempo trascorso in casa, come spazio per restare in contatto con le altre persone e per riscoprire il legame all’interno delle famiglie. Attraverso hashtag e iniziative specifiche, ma differenziate per tipologia ed età di spettatori, la campagna social vuole confermare – in Italia così come a livello globale –la volontà di ViacomCBS di sfruttare un intrattenimento di qualità come veicolo di contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla alle persone, in uno spirito di servizio e di vicinanza. Per l’occasione, oltre al classico formato televisivo, è stato deciso di utilizzare anche il PC e i dispositivi mobili adattando toni, linguaggio e strumenti ad una fruizione che, in questi giorni, sta diventando realmente On-Life.

I progetti di ViacomCBS

Per i brand MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike e VH1 l’hashtag italiano #iorestoacasa affianca il motto globale #AloneTogether, informando il pubblico sull’importanza di mantenere le distanze sociali e allo stesso tempo rimanere connessi grazie a diverse forme di intrattenimento. La campagna pone l’attenzione anche sulla salute psicologica delle persone e vuole trasmettere un messaggio fondamentale: dover stare distanti non vuol dire essere soli. Per questo motivo, grazie ad una community online di oltre 500 milioni di utenti, la campagna social di ViacomCBS sarà presente in italia con i seguenti progetti:

Video e dirette live delle celebrità che mostrino la loro vita a casa, in questi giorni;

Conversazioni dei fan sui canali social;

Sharing di idee e i profili di giovani che in questo momento trasmettono online messaggi positivi.

I progetti televisivi di ViacomCBS

Non solo, MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike e VH1 sostengono le campagne #AloneTogether e #iorestoacasa anche attraverso un palinsesto ricco di contenuti capaci di intrattenere, emozionare e divertire.

VH1 e MTV: tutti i progetti musicali

Si parte dai canali musicali che propongono tanti eventi live di musica italiana ed internazionale, per fare vivere l’atmosfera unica di un grande concerto o di un festival dal vivo.

In un periodo, infatti, in cui le abitudini sono state improvvisamente stravolte, è indubbio l’intensificazione del rapporto con la musica. Per emozionare e raccontare le musica nel profondo, su VH1, il canale rivolto agli amanti della musica di tutti i generi e tempi, visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky, ogni sabato in prima serata torna Storytellers, l’appuntamento dove gli artisti raccontano la genesi delle proprie canzoni con aneddoti e danno vita ad esibizioni acustiche totalmente uniche. Ad alternarsi alcune delle star più amate del panorama musicale italiano come Jovanotti, Elisa, Fabri Fibra e J-Ax. Mentre la domenica, sempre in prima serata, appuntamento con World Stage, l’unico programma che permette di vivere l’experience di un grande festival o di uno spettacolare concerto live. Si passerà dal Tomorrowland 2019, al Green Day live a Siviglia, fino al Lollapalooza 2019. La musica consente di unire e connettere anche da lontano e ricorda alle persone di combatte insieme questa battaglia con tranquillità e positività. Per questo motivo attraverso la community social, VH1 trasmette ogni pomeriggio alle 17.00 Canzoni Dal Balcone, un’ora di rotazione musicale con le canzoni più popolari degli ultimi vent’anni.

VH1, come anticipato, è anche presente sui social e per questo motivo continua l’appuntamento con Nicolò De Devitiis, volto di VH1, per intrattenere con VH1 – TI CHIAMA A CASA: tutti i giorni alle 16.00 la diretta Instagram dall’account ufficiale VH1Italia con tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo. Per coloro i quali, invece, non smettono mai di cantare e ballare su MTV Music (canale 704 di Sky) la settimana è scandita dalle classifiche:

TOP 10 di genere, per tenersi aggiornati sul meglio della musica in tutte le sue sfaccettature;

Euro Top Chart, i pezzi più ascoltati in Europa in questo momento;

Hitlist Italia, la classifica dei pezzi più forti nel nostro paese.

Inoltre – in attesa di YO! MTV Raps con Emis Killa e Valentina Pegorer – su MTV Music si cerca di dare la giusta importanza anche alla scena rap con video in rotazione. Infine, nell’area “Musica” del sito di www.mtv.it sono disponibili tutte le clip musicali della grande libreria musicale di MTV con tanto di testi e traduzione. Sempre a sostegno della campagne #AloneTogether e #iorestoacasa su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) è atteso il debutto del format internazionale Unplugged at Home. Dopo l’esordio con Wyclef Jean sono in arrivo altre attività social con i volti più amati del brand sia a livello locale che internazionale.

Comedy Central: per non smettere mai di ridere

Con l’idea di trascorrere questi giorni di quarantena ricchi di risate senza freni, ci sono tanti volti di Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) – il primo canale in Italia dedicato alla comicità e alla stand-up comedy – che hanno già aderito alla campagna di sensibilizzazione: da Maurizio Battista a Dario Cassini, passando per Michela Giraud, Gigi&Ross e Saverio Raimondo.

Con i loro messaggi pubblicati sui social del canale raccontano, in maniera ironica, come stanno vivendo questo momento. Nella programmazione di Comedy Central dei prossimi giorni è anche importante segnalare l’appuntamento con The Daily Social Distancing Show di Trevor Noah che – proprio per la situazione attuale – sostituisce il suo consueto The Daily Show e viene trasmesso da casa. Una finestra su come l’America e New York stanno vivendo la quarantena.

Paramount Network: film e serie tv per rivivere mille emozioni diverse

Se invece voleste dedicarvi alla visione di un film che avete dimenticato o vorreste rivedere, Paramount Network – il brand dedicato a tutti gli amanti delle storie, visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivùsat e sul 158 di Sky – invita a trascorrere le giornate a casa in compagnia di film, serie tv provenienti dal ricco catalogo Paramount Pictures e dai cataloghi di altre celebri case di produzione e delle migliori serie light crime, molto apprezzate dai milioni utenti.

Il daytime propone una programmazione che riempirà intensamente le giornate di tutto il pubblico. Dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, si passa dalle celebri serie tv La famiglia Bradford a La casa nella prateria, passando per Soko – Misteri tra le montagne, Happy Days, La Tata e Vita da Strega. In prima serata sul canale 27 del digitale terrestre non può mancare un’ampia proposta light crime con la serie tv Il giovane ispettore Morse (dall’8 aprile arriva in prima tv assoluta la nuova stagione), Padre Brown e Sherlock, di cui ogni venerdì sono in onda maratone dedicate con le intere stagioni.