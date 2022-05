Vicino il ritorno di Hunter x Hunter? Rapporti incrociati sembrano suggerire questa via, ma scendiamo nel dettaglio senza perderci in troppi indugi per capire cosa sta effettivamente accadendo.

Va precisato che Shueisha, casa editrice che ospita il manga attraverso la rivista di Weekly Shonen Jump dal 1998, non si è ancora espressa e non ci sono annunci ufficiosi e/o ufficiali, pertanto il tutto è da prendere con la dovuta cautela.

Nel corso delle ultime è divenuto letteralmente virale online, precisamente su Twitter, un profilo (raggiungibile per chiunque cliccando qui) che si spaccia essere di proprietà di Yoshihiro Togashi stesso. Il profilo è stato creato a maggio, l’icona di profilo riporta la foto segnaletica storica del maestro e una descrizione che, sebbene senza alcuna fonte alcuna o un verificato, asserisce di essere ufficiale e sarebbe altresì finalizzato a raccontare lo stato di avanzamento del manoscritto (si presume il manga di Hunter x Hunter fermo da ormai ben tre anni, ma non viene specificata effettivamente la denominazione del manga).

All’interno del profilo è presente esclusivamente una foto di un manoscritto disegnato e una descrizione che reciterebbe letteralmente: “altri 4 episodi per il momento“.

Il profilo è stato preso d’assalto e, dopo incertezze e mille quesiti, la veridicità del profilo e dall’appartenenza al maestro Togashi è stata confermata dal maestro Yusuke Murata (One-Punch Man, disegni di Eyeshield 21) e da Riichiro Inagaki (Dr. Stone, scrittura di Eyeshield 21) fra gli altri. Inoltre, i due autori hanno anche ricondiviso sui rispettivi profili la medesima foto e cominciato a seguire il profilo appartenente, a quanto pare, al tanto atteso Yoshihiro Togashi.

Yusuke Murata ha confermato l’autenticità del profilo mediante condivisione della foto. Qualche ora prima della foto seguente lo stesso autore aveva chiesto di attenderne la conferma ufficiale:

ここは確認取れるまで様子見るべきですね — 村田雄介 (@NEBU_KURO) May 24, 2022

Come per coincidenza, inoltre, nelle ultime ore le doppiatrici storiche di Gon Freecss (Megumi Han) e Killua Zoldyck (Mariya Ise) hanno condiviso sui propri profili ufficiali Twitter una foto dei rispettivi personaggi interpretati.

Inoltre, la calda indiscrezione è stata colta da AnimeNewsNetwork, pertanto è lecito tenere d’occhio quanto sta accadendo, non lasciando, tuttavia, che si tratti effettivamente e senza ombra di dubbio di Hunter x Hunter. Il profilo è confermato, secondo gli autori ufficiali, di appartenere al maestro Togashi, ma non viene specificato il manga di riferimento e nè se saranno pubblicati quei capitoli.

Attualmente non resta anche attendere la voce di Shueisha per scoprire cosa sta accadendo dietro questo vortice di informazioni non sempre chiaro e univoco.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, noto anche per la sua opera precedente Yu degli spettri, serializzato, tra varie pause causate anche dai problemi di salute dell’autore, sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 1998.

In Italia il manga è edito da Planet Manga, che ne ha pubblicato tre ristampe.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001. L’anime è stato trasmesso in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008 inizialmente in versione integrale e, dall’episodio 16, intitolato Sasso × Forbici × Cuore, è stata censurata dalla Mediaset a causa di scene e dialoghi un po’ “spinti”.

Alla prima serie hanno fatto seguito, dal 2002 al 2004, tre serie di OVA sempre prodotti dalla stessa compagnia, che riprendono la trama dalla saga di York Shin City, dove era stata interrotta la prima serie, e coprono l’intera saga di Greed Island. In totale gli OVA sono 30 ed essendo stati creati specificamente per il mercato home video, in Giappone, essi non sono mai stati trasmessi su una rete televisiva mentre in Italia sono andati in onda sempre su Italia 1 dal 29 gennaio al 17 maggio 2008.

Madhouse ha creato in seguito una nuova serie, andata in onda dal 2 ottobre 2011 in Giappone sul canale NTV. Essa è un reboot del primo anime più fedele rispetto alla precedente: rinarra infatti tutta la storia della serie precedente e, a partire dall’episodio 76, continua con la parte successiva della trama del manga.

Dal 30 novembre 2021 Prime Video distribuisce per la prima volta il doppiaggio in italiano, a cura di Dynit, dell’adattamento del 2011 con le prime tre stagioni disponibili.