Vikings: Valhalla, un primo sguardo dal TUDUM di Netflix

Dopo varie speculazioni e rumor, finalmente è arrivato il momento di dare uno sguardo ufficiale a Vikings: Valhalla, l’attesissimo spin-off di Netflix dell’amata serie Vikings. Nel corso dell’evento streaming dedicato ai fan, TUDUM, è stato infatti condiviso il primo trailer della nuova serie.

Vikings: Valhalla, il filmato trasmesso al TUDUM

Dalla breve clip si nota come l’ambientazione di Vikings: Valhalla sarà molto più moderna rispetto a quella che abbiamo potuto osservare nella serie principale. Sicuramente questo stacco temporale era necessario per far capire agli spettatori che sono passati diversi anni dalle leggendarie vicende di Ragnar e dei suoi figli. Per chi non lo sapesse, infatti, il nuovo show sarà ambientato circa 100 anni dopo gli eventi principali e avrà dei protagonisti totalmente nuovi e inediti. Ecco il filmato ufficiale:

Al momento, purtroppo, non vi è ancora una data di uscita ufficiale di Vikings: Valhalla, ma sappiamo che la storia inizierà dalla morte di Re Edoardo il Confessore che porterà a dei tumulti tra tre nobili che rivendicano il trono inglese. Il personaggio principale della nuova serie sarà Leif Erikson, divenuto celebre per aver guidato i groenlandesi attraverso il complicato e mortale Nord Atlantico. La sua famiglia è coraggiosa e valorosa, ma Leif ha dei problemi con il padre Erik il Rosso. Al fianco del protagonista vi sarà la fedele sorellastra Freydís Eiríksdóttir, una donna orgogliosa e testarda che a seguito di una violenza sessuale rifiuta la fede cristiana tentando di ristabilire il culto di Odino in Scandinavia.

Tra le presenze regolari nel cast ci saranno Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon), Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (I Pilastri della Terra) e Caroline Henderson (Tuya Siempre), mentre tra le presenze ricorrenti ci saranno Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen.

Jeb Stuart sarà lo showrunner e sceneggiatore della serie creata nuovamente da Michael Hirst. Alla regia del primo episodio ci sarà Niels Arden Oplev, mentre dietro la macchina da presa ci saranno anche Stephen St. Leger e Hannah Quinn. Tra gli altri sceneggiatori vi sono anche Vanessa Alexander, Declan Croghan ed Eoin McNamee.