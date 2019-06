Vlad Love: la nuova serie animata di Mamoru Oshii a metà tra Ranma e Lamu

Il regista di Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, rivela la sua nuova serie animata: Vlad Love, una commedia su una vampira ed una studentessa liceale.

Mamoru Oshii è una leggenda del panorama anime, il suo lavoro con l’adattamento animato di Ghost in the Shell è considerato ancora oggi un’opera straordinaria, al punto che i suoi fan hanno atteso quasi tre decadi per una nuova serie animata diretta dal Maestro. A quanto pare l’attesa è finita, e Oshii è finalmente pronto a presentare il suo nuovo progetto.

Si tratta di Vlad Love, una serie anime suddivisa in dodici puntate che seguirà un gruppo di cinque ragazze delle superiori, tra cui si celerebbe un antico vampiro. Tuttavia, se da una parte dovrete dire addio alla fantascienza cyberpunk, dall’altra non dovrete neanche aspettatevi qualcosa di drammatico o dalle tinte horror, lo show viene infatti dipinto come una comedy zeppa di gag slapstick, in cui non comparirà nessun ragazzo ed il personaggio di Mai, il vampiro millenario, richiamerà molto Lamu. Il richiamo al personaggio originariamente creato da Rumiko Takahashi è tutt’altro che casuale: Oshii aveva diretto in passato quello che la critica aveva definito come il miglior lungometraggio animato incentrato sulla seducente aliena dal bikini tigrato, Lamu: Beautiful Dreamer, mentre scegliere come regista Junji Nishimura che annovera tra i suoi successi la direzione di Ranma ½, lascia presagire come la componente comica sia uno step fondamentale della produzione.

Sul fronte artistico e tecnico, ecco il nome di tutti gli altri talent coinvolti nel progetto: Kei Yamamura si occuperà del ruolo di showrunner, mentre Kazunari Niigaku svilupperà il character design dei personaggi. Le sigle di apertura e chiusura saranno eseguite da Kanako Takatsuki (vocalist tra le altre dei BlooDye), mentre a comporre la colonna sonora Daisuke Miyachi. La serie sarà prodotta da Ichigo Animation e Comic Animation, in collaborazione con Production I.G., che si occuperà invece delle animazioni.

Vlad Love dovrebbe debuttare nella primavera del 2020, sebbene non sia ancora chiaro previo quali canali la serie verrà distribuita, se via network televisivi o servizi streaming. Vi terremo aggiornati!