Amiamo tutti i film Disney perché ci permettono di tornare bambini anche quando l’età avanza inesorabile, e la voglia di provare ancora quelle emozioni non è ancora passata, tanto che al cinema stanno per uscire nuove attesissime pellicole della Casa di Topolino. I titoli da vedere sono tanti, soprattutto quelli per i fan dei Marvel Studios, ma nella lista di film Disney in arrivo sul grande schermo ci sono tante altre chicche tutte da scoprire: Avatar 2 ne è un esempio.

Avatar 2 tra i film Disney al cinema

I prossimi film Disney al cinema

In attesa di ricevere ulteriori dettagli sui prossimi film Disney al cinema, scopriamo insieme di cosa parlano queste pellicole, ricordandone la data di uscita a partire da Wakanda Forever, per poi passare ad Avatar 2 e terminare con Omicidio nel West End e tutti gli altri.

Avatar 2 e Black Panther: Wakanda Forever, i due film Disney più attesi al cinema

Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film di 20th Century Studios Avatar: La Via dell’Acqua di James Cameron, il sequel di Avatar ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film. La pellicola racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Il film presenta un cast d’eccezione composto da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

In tutto questo c’è anche una grande novità: il film con il maggior incasso di tutti i tempi, il primo Avatar, arriverà nuovamente nelle sale italiane il 22 settembre.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre nelle sale italiane e continuerà a esplorare l’incomparabile mondo del Wakanda e tutti i personaggi ricchi e variegati introdotti nel primo film.

Le riprese del film sono iniziate lo scorso giugno, e il cast comprende Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Ramonda), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross). Insieme a loro, anche Tenoch Huertain un ruolo ancora sconosciuto (potrebbe trattarsi di Namor the Sub-Mariner).

Omicidio nel West End e The Banshees of Inisherin

Omicidio nel West End tra i film Disney al cinema

Tra i film Disney in uscita al cinema c’è anche Omicidio nel West End, il cui punto di forza è sicuramente il cast! Ricordate tutti Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, la pellicola che convinse tutta la critica quando fu presentata a Venezia nel 2017? Ve lo chiediamo perché Sam Rockwell è tra i protagonisti del film (e nella pellicola di cui sopra dà grande prova di sé), insieme a Saoirse Ronan.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Il film targato Searchlight Pictures debutterà al cinema il 29 settembre 2022.

Arriverà il 20 ottobre nelle sale italiane la pellicola prodotta da Searchlight Pictures The Banshees of Inisherin, diretto da Martin McDonagh e interpretato da Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon. Il film vede protagonisti due amici di lunga data che si trovano in un vicolo cieco quando uno dei due interrompe bruscamente il loro rapporto, con conseguenze allarmanti per entrambi.

Amsterdam, The Menu e Strange World

Le sorprese non sono ancora finite. Amsterdam, l’ultimo lungometraggio di David O. Russel, approderà il 3 novembre nelle sale italiane. Il film è descritto come un “racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un’esperienza cinematografica attuale“. Targato 20th Century Studios e New Regency, Amsterdam è un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.

Il film è interpretato da Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, e Zoe Saldaña. Con loro troviamo anche i non meno importanti Rami Malek e Robert De Niro.

The Menu tra i film Disney al cinema

Il nuovo film Disney di Searchlight Pictures The Menu arriverà il 17 novembre al cinema. La storia ruota attorno a una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) che si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese. Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch.

Stranger World – Un Mondo Misterioso

Infine, è la volta di Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo il 24 novembre nelle sale italiane. L’originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Strange World – Un Mondo Misterioso è diretto da Don Hall, film vincitore del premio Oscar per Big Hero 6 e Raya e l’ultimo Drago (potete acquistare su Amazon il Blu-ray di Raya). Il film è co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli.