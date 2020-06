Warhammer 40.000: in arrivo novità per gli Adeptus Mechanicus

In attesa della data di lancio della nuova edizione di Warhammer 40.000, in arrivo nei prossimi giorni, Games Workshop ha presentato Start Collecting!: Adeptus Mechanicus Collection, una scatola speciale ideale come starter per questa fazione.

Il set Start Collecting!: Adeptus Mechanicus Collection includerà il Codex: Adeptus Mechanicus (il manuale che raccoglierà le regole specifiche e il background della fazione) e una selezione di miniature in plastica fondamentali per avviare un esercito. Il set conterrà un Tech-Priest Enginseer, 10 Skitarii Rangers e 1 Skorpius Dunerider.

Start Collecting!: Adeptus Mechanicus Collection conterrà il Codex in lingua inglese e avrà un prezzo di 112,50 euro.

Oltre al set Start Collecting!: Adeptus Mechanicus Collection Games Workshop produrrà anche altre miniature per Adeptus Mechanicus in modo da poter integrare il set Adeptus Mechanicus Collection con ulteriori veicoli e unità.

Adeptus Mechanicus potrà contare su una serie di veicoli volanti: Archaeopter Fusilave, Archaeopter Transvector e Archaeopter Stratoraptor. Questi mezzi saranno venduti singolarmente e avranno un costo di 80 euro l’uno.

Per supportare i mezzi l’esercito potrà schierare Pteraxii Sterylizors e Preraxii Skystalkers, speciali unità di fanteria aerea. Ogni scatola delle due unità conterrà cinque miniature e avrà un costo di 45 euro l’una.

Per quel che riguarda le truppe di terra Adeptus Mechanicus potrà contare sui Serberys Raiders e Serberys Sulphurhounds. Queste unità di cavalleria saranno particolarmente indicate per attacchi veloci, caratterizzate da una potenza di fuoco ravvicinata. Entrambi questi set avranno un costo di 45 euro l’uno e conterranno tre unità.

L’ultima miniatura presentata con questa ondata di novità riguarderà il Tech-Priest Manipulus, un pezzo fondamentale per ogni esercito Adeptus Mechanicus poiché in grado di riparare i veicoli danneggiati, potenziare le unità in battaglia e possibile QG per l’Adeptus Mechanicus. Il Tech-Priest Manipulus sarà composto da 22 componenti di plastica e avrà un prezzo di 30 euro.