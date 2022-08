Con la cancellazione del film di Batgirl, il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dato il via a una vera e propria rivoluzione volta a ottimizzare e rilanciare dell’universo cinematografico e televisivo prevista dal piano decennale dedicato agli eroi capeggiati da Batman, Superman e Wonder Woman. Questo piano, nelle intenzioni di Zaslav, prevede una figura che si occupi di coordinare tutti i progetti e pare che Warner Bros. Discovery abbia già individuato il Kevin Feige per DC.

Warner Bros. Discovery avrebbe individuato il Kevin Feige per DC

Zaslav aveva dichiarato:

C’è stato un reset. Abbiamo rivisto il nostro business. Ci sarà una squadra che si occuperò di un piano decennale dedicato alla DC. Sarà simile strutturalmente a quello che Alan Horne e Bob Iger insieme a Kevin Feige hanno attuato alla Disney. Siamo convinti di poter creare un brand più duraturo e sostenibile con DC e, per farlo, dobbiamo concentrarci sulla qualità. Non faremo uscire nessun film prima che sia pronto… il nostro obbiettivo sarà capire come rendere ogni film il migliore possiile. DC è qualcosa che possiamo sfruttare meglio, e siamo concentrati su questo obbiettivo ora. Ci sono grandi film DC in uscita: Black Adam, Shazam!, Flash. Ci stiamo lavorando, gli abbiamo visti e sono eccezionali e possiamo fare meglio. È quello su cui Mike De Luca e Pam Abdy [la nuova Head of Warner Bros. Motion Pictures] stanno lavorando.

Anche se il paragone con la Marvel potrebbe far storcere il naso ai fan più affezionati agli eroi DC non è il caso di allarmarsi. Infatti secondo Variety, il ruolo del Kevin Feige per DC sarebbe stato offerto al produttore Greg Berlanti. Non è una ipotesi improbabile perché Berlanti è la mente dietro lo sviluppo dell’Arrowverse ovvero uno dei progetti più consistenti in seno a DC degli ultimi anni.

Berlanti avrebbe un contratto in scadenza con Warner Bros. TV al 2024 ma potrebbe essere rinnovato con questo nuovo ruolo anche perché ha dimostrato di poter sviluppare progetti declinati in maniera differente (Titans e Doom Patrol ancora prima che Superman & Lois) oltre ad esser duttile avendo prodotto anche Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina, You, Kung Fu, The Flight Attendant sia per The CW che per HBO Max.

Resta da vedere se Zaslav vorrà affiancare a Berlanti, o chi per lui, un consulente più vicino al comparto videogiochi.