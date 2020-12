Warner Bros. pubblicherà tutti i film del 2021 su HBO Max

Tutti i titoli di Warner Bros. del 2021 saranno disponibili per lo streaming su HBO Max per un mese contemporaneamente all’apertura nei teatri.

Il Warner Bros. Pictures Group ha annunciato che l’intera lista dei film del 2021 verrà pubblicato secondo un nuovo modello di distribuzione. La casa di produzione continuerà a proiettare i film nelle sale cinematografiche ma, contemporaneamente, negli Stati Uniti fonirà un mese di accesso esclusivo ai nuovi contenuti sulla piattaforma di streaming HBO Max. La strategia, prevista per tutti i titoli del 2021, è la stessa che Warner Bros. sperimenterà per il debutto di Wonder Woman 1984, che verrà proiettata nei cinema, e mandata in onda su HBO Max, dal 25 Dicembre. Dopo un mese, i contenuti verranno eliminati da HBO Max e saranno disponibili solamente nei cinema. Ann Sarnoff, Presidente e CEO di Warnermedia, ha dichiarato che, data la straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo, è necessario trovare soluzioni creative per far fronte alle limitazioni date dalla pandemia. Con questo nuovo piano di pubblicazione, Warner Bros. è convinta di riuscire a dare ai propri partner di produzione la stessa visibilità che avrebbero avuto se i cinema stessero funzionando a pieno regime, dando comunque ai fan che non possono, o non vogliono, ancora tornare nei cinema la possibilità di fruire dell’intera programmazione.

Toby Emmerich, presidente del Gruppo Warner Bros. Pictures, ha dichiarato:

L’anno prossimo avremo un’ampia e fantastica lista di titoli di registi di talento e visionari, e siamo entusiasti di poter portare questi film davanti al pubblico di tutto il mondo. E, come sempre, supporteremo tutte le nostre uscite con campagne di marketing innovative e robuste per i loro debutti cinematografici, evidenziando al contempo questa opportunità unica di vedere i nostri film anche a livello nazionale tramite HBO Max.

Non resta che vedere come reagirà il pubblico alla pubblicazione di Wonder Woman 1984, vero apri pista per questo nuovo metodo di distribuzione.

I film di Warner Bros. per ora previsti per il 2021, e che quindi saranno visibili anche in streaming, sono: The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, e Matrix 4.